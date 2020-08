Calvo: "El rey emérito no huye de nada, no está inmerso en ninguna causa"

Carmen Calvo: "El rey emérito no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa".

Carmen Calvo: "El rey emérito no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa". Agencia ATLAS / EFE

La Vicepresidenta, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, se ha referido este miércoles a la decisión de Juan Carlos I de salir de España. "El rey emérito no huye de nada, no está inmerso en ninguna causa", ha respondido a los periodistas en Oviedo, cuando ha sido preguntada por las críticas de partidos como Podemos.

Calvo ha dicho que la salida del país de España es algo bueno para la institución y para Felipe VI "en su trabajo impecable por nuestro país, en un presente y un futuro que va a necesitar de unidad, coordinación y arrimar todos el hombro".

No ha dado detalles sobre ninguna negociación, y ha dicho que las razones que han llevado al rey emérito para salir del país están explicadas en una carta que ha hecho pública Casa Real. "En este asunto hay claridad absoluta", ha indicado.

"El rey emérito da las razones de la decisión y Felipe VI las entiende y comprende; no significa ningún cambio en la jefatura del estado, que es lo importante", ha comentado.

El Gobierno de España está actualmente "en su trabajo constitucional" en "colaboración buena" con el Rey de España. Sobre las peticiones de que se abra el debate acerca de terminar con la monarquía en España y establecer una república, Calvo ha respondido que los partidos políticos tienen derecho a tener sus posiciones sobre un asunto que no es nuevo y "que está en la política española desde siempre".

No ha querido pronunciarse Carmen Calvo acerca de la decisión del Ayuntamiento de Gijón de retirar una calle que lleva el nombre de Juan Carlos I. "Es un asunto de competencia municipal", se ha limitado a apuntar.

Yolanda Díaz: "La imagen es muy mala para España"



La ministra Yolanda Díaz ha defendido este miércoles que la "ejemplaridad" debe presidir la actuación de todas las instituciones, "también la Casa Real", y que los acontecimientos que han concluido con la marcha de Juan Carlos I fuera de España dan "una imagen muy mala para nuestro país".

"Hoy la sociedad española, en el siglo XXI, quiere ejemplaridad, quiere comportamientos limpios, quiere instituciones que estén en niveles hiperexigentes y me parece que este debe ser también el comportamiento que rija la actuación de la Casa Real. La imagen es muy mala para nuestro país", ha señalado la titular de Trabajo.

Y ha añadido que cuando una institución "sea eclesial, política, sindical" o sea "la Casa Real" se aparta de esas normas de comportamiento ejemplar, "hace daño a todos".

"Mensajes contradictorios", según el PP

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de lanzar "mensajes contradictorios" sobre la monarquía porque, según ha dicho, por un lado sostienen que "apoyan al Rey", mientras que por el otro lado "atacan" a la institución.

Así se ha expresado el dirigente del PP en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha instado a Sánchez a "poner orden" dentro de su Gobierno y desautorizar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por sus palabras en relación al Rey Juan Carlos I y a la monarquía.

Para Montesinos, "sólo existe un Gobierno" y Sánchez es el "único responsable" de lo que ocurra dentro de su Ejecutivo. En este sentido, ha señalado que Sánchez tenía dos opciones en su comparecencia de este martes, la de respaldar al Rey o la de mirar para otro lado, y Sánchez "optó por no desautorizar a Iglesias".

Colau: "No merece ostentar el cargo"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado que el Rey emérito "no merece ostentar el cargo" tras el proceso de la Fiscalía suiza y las informaciones que apuntan a comisiones ilegales de países como Arabia Saudí.

"Me parece evidente que, con todos los hechos que conocemos, que no han sido negados ni desmentidos, no se merece ostentar el cargo de Rey emérito", ha sostenido la alcaldesa este miércoles en una entrevista de 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

"Nos merecemos que nos devuelva todo el dinero que ha conseguido de forma ilícita en un momento además de crisis como el que estamos viviendo", ha subrayado Colau.