Incertidumbre entre los turistas británicos en Mallorca tras la cuarentena en su país

La resignación y el malestar se instalaron este domingo entre los pasajeros británicos que partían desde Mallorca con destino a Londres a causa de la cuarentena que deberán guardar a su llegada.

Fuentes de Aena indicaron que Son Sant Joan fue el segundo aeropuerto español con más vuelos a Reino Unido –solo superado por el de Málaga-Costa del Sol–, con 459 operaciones, de las que 334 fueron internacionales y 125 nacionales. Entre los vuelos internacionales, hubo 58 llegadas y salidas con el Reino Unido.

"Estoy muy disgustada", afirmó Lucia Hast, turista británica que a mediodía de este domingo iba a tomar un vuelo con destino a Londres y que a su llegada deberá guardar una cuarentena de 14 días. "Me parece una medida muy poco agradable. Tenemos una segunda residencia en Mallorca y no nos planteamos volver. No podemos permitirnos tantos días de cuarentena con cada viaje", añadió.

En el mismo sentido se expresó un turista británico, C. S., y su esposa, médica de profesión, que prefirió guardar el anonimato: "Creo que la decisión de mi Gobierno es fácil y se ha tomado de un modo muy rápido. El sector turístico va a sufir un golpe definitivo con esta imposición. Mis compatriotas van a decidir no viajar, mejor quedarse en casa".

Sofía, una joven española que había planeado unas vacaciones de una semana en Londres junto a su novio –que tiene allí a su familia– para luego desplazarse a Mallorca, relató a EFE-TV desde la sala de facturación del aeropuerto de Barajas cómo ambos han tenido que modificar sus planes debido a las nuevas restricciones.

Fue el mismo sábado cuando se enteraron de una medida que cumplirán en la casa familiar de su novio y que, reconoce, les ha impulsado a "cancelar bastantes planes que íbamos a hacer" y cambiar su idea de viajar en una semana a Mallorca, algo que tendrá que esperar como mínimo hasta que superen los 14 días de la cuarentena.

Ambos se enteraron de lo que les esperaba porque el padre de su compañero lo vio en las noticias de la prensa británica e inmediatamente les avisó; por lo pronto, tuvieron que rellenar un formulario online con sus datos personales.

En Eivissa, este domingo se programaron 181 vuelos, 101 de ellos internacionales y 80 domésticos. De los internacionales, estaban previstos 34 vuelos con el Reino Unido. En cuanto al aeropuerto de Menorca, tenía previsto operar 90 vuelos para finalizar la semana: 32 internacionales y 58 nacionales.

Los aeropuertos de Palma, Eivissa y Maó operaron en total unos 1.500 vuelos entre el sábado y el domingo, un 15,4% más que el fin de semana pasado.