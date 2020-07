El Gobierno estudiará proponer a más comunidades para los corredores aéreos

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno establecerá un diálogo con las comunidades que piden corredores aéreos turísticos seguros para ver cuál es su propuesta y trasladarla al Gobierno británico, siempre basada en datos y en la situación epidemiológica.

La ministra ha comparecido en Ibiza, junto a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y ha recordado que el Reino Unido "no recomienda viajar a la península, no así a las islas", aunque la cuarentena se ha extendido al todos los territorios.

Por ello, ha explicado que las conversaciones que se mantienen con las autoridades británicas se centran en quitar la cuarentena en Baleares y Canarias, "si es hoy, mejor que mañana", ha dicho.

Aun así, ha reconocido que hay territorios dentro de la península que están en una situación epidemiológica "mejor" que el Reino Unido, y por lo tanto, establecerá también diálogo con estas comunidades.

Maroto ha reivindicado que España es un "destino seguro" y, al igual que otros países europeos, está teniendo rebrotes. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para controlarlos", ha añadido haciendo referencia a los "tres grandes brotes" de Lleida, Barcelona y Zaragoza.

La ministra ha apuntado que España no solo está trabajando con el Gobierno británico sino también con el resto de países europeos para enviar "un mensaje de confianza y tranquilidad".

Reyes Maroto ha avanzado que hay "voluntad" por parte de los dos Gobiernos, británico y español, para seguir trabajando y poder eliminar la cuarentena para aquellos viajeros procedentes de Canarias y Baleares.

En relación con Baleares, Maroto ha asegurado que el sector turístico de las islas ha sido "muy golpeado" por la pandemia y ha indicado que, "entre todos", hay que reactivarlo para que siga siendo "el motor de riqueza y de bienestar en el conjunto de las islas Baleares".

La presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, por su parte, ha asegurado que Baleares puede ofrecer, "con toda tranquilidad, todo rigor y con todo compromiso", ser un espacio "seguro para los visitantes y residentes".

Además, Armengol ha recordado que los datos epidemiológicos de Baleares "nos avalan" y ha remarcado que en los últimos 14 días en las islas hay 8 casos acumulados por cada 100.000 habitantes, frente a los 5,8 de Canarias, mientras que en España se alcanzan los 37 y los 14,5 en el Reino Unido.

"No veo razón alguna para que no pueda venir un turista británico y que esté en condiciones de mayor seguridad que en su casa", ha reivindicado la presidenta del Govern balear.

Por último, Armengol ha apuntado que se seguirá "luchando" para conseguir el corredor aéreo seguro para tener la temporada turística que "tanto necesitamos todos" y ha insistido en que toda la infraestructura está "súper preparada" para atender todas las situaciones de "emergencia y complejidad".



"No hay más riesgo"

Por otro lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que España "está haciendo lo que tiene que hacer" ante el coronavirus y por ello entiende que "no se puede dar la imagen" de que es un país que "no controla", cuando "no hay más riesgo en España del que puede haber en otros países".

Tras visitar la sede de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base de Torrejón, la ministra ha defendido la labor que se está llevando a cabo, sobre todo por parte de las comunidades autónomas, para hacer frente a los brotes de la COVID-19 y cuando el Reino Unido ha impuesto una cuarentena para los viajeros procedentes de España.

Robles ha defendido, "con todos los respetos a todos los países" y sin querer evaluar la polémica decisión del Reino Unido, las decisiones que está tomando España "desde el punto de vista sanitario" y en especial las comunidades autónomas.

Porque todos, ha recalcado, están haciendo "lo que tienen que hacer", es decir, "controlando con seriedad" los brotes que están apareciendo.

"No se puede dar la imagen de que España es un país que no controla", ha insistido, porque sí lo hace y actúa "con responsabilidad", como demuestra la labor de los sanitarios y también de los miembros de las Fuerzas Armadas, ha subrayado.

También ha dicho la titular de Defensa que España "es un país serio" que "se preocupa por la sanidad", dentro del mensaje que ha querido enviar "al Gobierno británico y a cualquier Gobierno".

Por otro lado, Margarita Robles ha señalado que los rastreadores militares que Defensa va a formar para actuar ante posibles brotes del coronavirus en el seno de las Fuerzas Armadas todavía no están activos, pero ha recalcado que su habilitación forma parte de la "preparación permanente" a la que están sujetos los militares.

Ha confirmado que este personal podrá intervenir también en el ámbito civil si así lo necesitaran las comunidades autónomas, que son las competentes en materia sanitaria, para todo aquello "en lo que no lleguen" e igual que sucede con la UME, cuya disponibilidad, ha afirmado, es "absoluta" para actuar donde haga falta.