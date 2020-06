El padre de Iglesias demanda a Cayetana Álvarez de Toledo por llamarle terrorista

Francisco Javier Iglesias, el padre del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha presentado una demanda contra al portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por afirmar en sede parlamentaria que el líder de Podemos es "hijo de un terrorista".

Según la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, el padre de Iglesias considera que su derecho al honor ha sido vulnerado, y pide a la dirigente del PP una indemnización de 18.000 euros por daños morales.

El vicepresidente segundo ya anunció en su momento, tras escuchar las palabras de Álvarez de Toledo, que iba a recomendar a su padre que emprendiera acciones legales contra ella.

La portavoz justificó su afirmación argumentando que el propio Iglesias reconoció en un artículo en 2013 que su padre había militado en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que operó en los últimos años del franquismo y la Transición y no se disolvió hasta 1978.



"Me reafirmo"

Álvarez de Toledo ha asegurado este viernes que se "reafirma" en sus palabras y en su derecho de "decir la verdad" y ha subrayado que así lo defenderá ante cualquier instancia judicial. "Me reafirmo con toda claridad en mis palabras", ha asegurado Álvarez de Toledo a Europa Press pocos después de conocer esa demanda del padre de Pablo Iglesias, quién ya anunció en el mismo Pleno del Congreso que iba a recomendar a su padre que emprendiera acciones legales contra ella.

Además, Álvarez de Toledo ha confirmado que llevará al Tribunal Constitucional la "insólita" decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de "retirar" sus palabras del Diario de Sesiones. Hace dos semanas ya avisó que no iba a aceptar que sus palabras figuren "entre corchetes" porque la palabra de un parlamentario no puede estar "secuestrada". Así, ha reiterado este viernes que al decir "hijo de terrorista" "no expresaba una opinión, sino un hecho". "No se pueden calificar de calumnia, sino que son una descripción", ha manifestado la portavoz del Grupo Popular, que considera que el propio Iglesias reconoció en un artículo que su padre fue militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), un grupo terrorista de signo comunista que operó en la Transición.

Álvarez de Toledo ha señalado además que está "a plena disposición de cualquier instancia judicial" que esté analizando este asunto, donde, según ha dicho, defenderá su "derecho a decir la verdad" como todo parlamentario o todo ciudadano. "Me reafirmo en mi derecho a decir la verdad y lo defenderá ante cualquier instancia judicial, política o mediática", ha declarado Álvarez de Toledo a Europa Press después de conocer la demanda del padre de Iglesias.

Asimismo, ha asegurado que en el supuesto de que este asunto requiriese un suplicatorio, que no es el caso al ser por la vía civil, pediría a sus compañeros del Partido Popular y a los demás diputados que votasen a favor. "Aunque no es el caso, si lo fuera, pediría a mis compañeros que votaran a favor del suplicatorio", ha abundado Álvarez de Toledo, que ha insistido en que ella quiere defender su "derecho a decir la verdad en cualquier instancia".