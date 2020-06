Simulan en Twitter el fusilamiento de miembros del Gobierno

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha denunciado a través de su Twitter las amenazas que tanto él como otros miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, han recibido de unos usuarios de la red social que simulan una ejecución del líderes del PSOE y de Unidas Podemos.







Ni siquiera las amenazas de muerte de estos pseudocomandos de la ultraderecha van a distraernos de nuestra tarea de reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Frente a los ultras: justicia social, democracia, libertad, Gobierno? pic.twitter.com/lBjGdO2bvb — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) June 18, 2020

Abierta una investigación policial de oficio por el vídeo

En el vídeo se ve como tres personas disparan a unos blancos en los que aparecen las caras de Iglesias, Sánchez o Irene Montero . Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado analizan ya esta grabación de 31 suegundos y sus autores se enfrentan a penas por un supuesto delito de odio. "y una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Frente a los ultras: justicia social, democracia, libertad, Gobierno", responde Pablo Iglesias.A esta denuncia se suma la del secretario de Organización de IU, Ismael González, que ha, para denunciar lay sedes que se están registrando en los últimos meses y que responden, a su juicio, al "clima de tensión y violencia que está promoviendo la extrema derecha ", informa Europa Press.En su carta, el dirigente de Izquierda Unida señala que ese comportamiento ya está teniendo, no solo de Izquierda Unida sino también de otras organizaciones políticas de izquierdas."Creemos que es importante que se investiguen estas agresiones para estudiar posibles soluciones", defiende González en su misiva, en la que reclama al ministro la necesidad de "e, igualmente, evitar que se sigan produciendo incidentes de este tipo".La, hasta determinar la competencia según la demarcación, por el vídeo en el que se ve a varios hombres haciendo prácticas de tiro con fotos en las que aparecen los rostros de miembros del Gobierno, informa Europa Press.Según han informado fuentes de Interior, la investigación se ha abierto para iniciarse indagaciones policiales de oficio, como sucede de forma habitual ante hechos que pueden ser constitutivos de delitos.Este mismo jueves el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha avisado en su cuenta de Twitter de quede su tarea de "reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás".Este vídeo se suma también a las declaraciones del concejal del PP en Novallas (Zaragoza) Eloy Valero, en las que asegura sobre Iglesias, entre otras cosas, que lo mejor sería pegarle "un palizón" y dejarle "vegetal" porque pegarle "dos tiros es muy rápido", o que "ojalá" le asesinen "a la vista de su mujer e hijos".