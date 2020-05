Madrid entregará hoy nuevos informes a Sanidad para solicitar pasar a la fase 1

El Gobierno de la Comunidad de Madrid volverá a presentar este lunes informes ante el Ministerio de Sanidad para pasar a la fase 1 de desescalada, tras la segunda negativa del Gobierno, el pasado viernes, a permitir el avance a esa fase de la región más afectada por la Covid-19.

En su informe sobre la petición de Madrid de cambiar de fase, el Ministerio de Sanidad consideró que, aunque Madrid había hecho un esfuerzo importante por mejorar el papel de la atención primaria en esta crisis, era necesario que "su sistema se consolide" y además amplíe la capacidad de realizar pruebas PCR, ya que la actual "podría resultar insuficiente en caso de brote".

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, considera que la decisión no responde a criterios técnicos y que desde el punto de vista sanitario "que no se haya permitido a Madrid pasar de fase 0 a 1 no tiene ninguna justificación argumentada".

La Comunidad de Madrid ya había solicitado pasar a la fase 1 el 11 de mayo pero el Ministerio de Sanidad lo rechazó alegando la falta de mecanismos de detección precoz de la Covid-19 en la población, entre otras causas.

El Ministerio de Sanidad volvió a negar el viernes la petición de la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1, pero permite "algunas medidas" para aliviar la situación de la región que compartirán otros territorios en fase 0, como el área metropolitana de Barcelona y zonas urbanas de Castilla y León.