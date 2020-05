Se amplía el horario para practicar deporte y dar paseos en la fase 2

El Gobierno ha ampliado el horario en el que las personas de hasta 70 años pueden salir a practicar deporte no profesional en la fase 2 de modo que estos ciudadanos pueden desarrollar estas actividades al aire libre en cualquier franja horaria a excepción de la comprendida entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas.

Así aparece recogido en una orden del Ministerio del Sanidad publicada esta tarde en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez detalla las medidas de la fase 2 así como la relajación de algunas restricciones en la Fase 1 y en la Fase 0.

En lo que respecta al horario para la realización de actividad física, la orden especifica que la franja horaria entre las 10 y las 12 y las 19 y las 20 están reservadas para el paseo de personas mayores de 70 años.

Del mismo modo, y según recoge esta orden, las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar que en su ámbito territorial estas franjas horarias comiencen hasta dos horas antes y terminen hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total de las mismas.

Las visitas a mayores en residencias en la fase 2 quedan limitadas

Las visitas a mayores y personas con discapacidad en centros residenciales o viviendas tuteladas quedan limitadas a los centros en los que no haya casos confirmados de COVID-19, o en los que no haya ningún residente en período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada deCOVID-19.

Así consta en la orden de Sanidad para la flexibilización de determinadas restricciones en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. El texto señala que las comunidades autónomas y las ciudades autónomas podrán permitir en su ámbito territorial la realización de visitas en estos centros.

No obstante, en el caso de las personas mayores, el documento precisa que estas visitas se realizarán preferentemente en supuestos excepcionales, tales como el final de la vida o el alivio de descompensación neurocognitiva del residente.

Para llevar a cabo una visita, se deberá concertar previamente con la vivienda tutelada o el centro residencial y se limitarán a una persona por residente. Durante la visita, será obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo tanto por parte del visitante como por parte del residente y el centro residencial deberá contar con procedimientos específicos para regular la entrada y salida de las visitas con el fin de evitar aglomeraciones con los trabajadoresy resto de residentes.

Durante la visita, se deberán observar las medidas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias, y en particular el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros y la higiene de manos, así como aquellas otras medidas que por motivos de salud pública establezcan las comunidades autónomas y ciudades autónomas.

Sin medidas de reapertura de los centros educativos en la fase 2

La orden de Sanidad para la flexibilización de determinadas restricciones en la fase 2 no recoge ninguna medida para la reapertura parcial de los centros educativos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló este viernes que las medidas de desescalada en Educación "no son posibles con el marco actual del decreto de Alarma, puesto que "están explícitamente excluidas".

"Por eso, verán ustedes que en la orden de la fase 2, que afecta a cuatro islas mañana, pues quedan excluidas porque en este contexto no es posible", adelantó preguntado por la negativa de las comunidades autónomas a permitir el regreso a las aulas en la fase 2 de los menores de 0 a 6 años y por si el Gobierno tiene un plan para esos niños a medida que sus padres se vayan reincorporando al trabajo.

El ministro señaló que se sigue trabajando en materia de Educación y que le consta que el Ministerio de Educación también está trabajando con las consejerías. Asimismo, insistió en que la competencia es de las comunidades autónomas. "Vamos a ver cómo vamos a proceder, estamos trabajando en ello", dijo.

Fuentes del ministerio de Sanidad señalaron a Europa Press que no se contempla la vuelta de los menores de 0 a 6 años en esta fase, tal y como se previó en un principio y a lo que se han negado las comunidades autónomas. Sin embargo, no precisaron si otras medidas previstas en principio en la fase 2 se contemplarían o no y recordaron que las medidas anunciadas para las diferentes fases son orientativas y se pueden ir adaptando en función de las necesidades.

En el plan orientativo facilitado el pasado 28 de abril por el Ejecutivo, también se prevé para los territorios que entren en la fase 2 de la desescalada que, con carácter voluntario para los alumnos, los cursos terminales (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial) comenzarían con división de los grupos de más de 15 estudiantes al 50 por ciento para asistencia alterna o en semigrupos paralelos.