Sanidad destaca que la salida de los niños no ha causado un aumento de casos de coronavirus

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha precisado que si hubiera habido un efecto de transmisión producido por los paseos con niños, "se hubiera empezado a observar ya" y, aunque ha señalado que ha habido "pequeñas ondulaciones" que en algún momento les ha puesto "un poco nerviosos", hasta ahora, consideran que "son las habituales en el proceso de descenso de transmisión en la pandemia".

Sin embargo, ha señalado que algunos hospitales han detectado que la edad media de los atendidos e ingresados por coronavirus COVID-19 es "menor" pero Sanidad señala que "aparentemente" no es un efecto de la salida de los niños a la calle, una medida de la que ya se han cumplido 15 días.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes 11 de mayo durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

"En algunos hospitales, no muchos, sí que habían detectado que la edad media de las personas era menor, no niños. Esto al principio podía ser debido a varias cosas y lo primero que tuvimos que descartar es si tenía que ver con el efecto de la salida de los niños y aparentemente no lo era", ha explicado

Si bien, ha añadido que ha habido indicadores, como el descenso en la edad media de los ingresados en algunos hospitales, que han tenido que "estudiar con cuidado" y que han discutido todos los equipos de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad.

Simón lo ha achacado a que "la población está empezando a recuperar algo de movilidad y de vida social". "Algunos pacientes más jóvenes, más fuertes, que a lo mejor hasta ahora se quedaban en casa, están volviendo a ser atendidos e ingresados incluso en los hospitales, cuando los médicos lo consideran adecuado. Podría ser este efecto, pero tampoco tenemos certeza, es muy difícil de valorar", ha subrayado.

Según ha añadido, es difícil concluirlo porque "los periodos de incubación son los que son" así como "los retrasos en la detección porque las personas tardan un tiempo en ir al médico, y luego hay que hacer el diagnóstico y la notificación". Además, ha señalado que también hay que tener en cuenta los periodos de incubación que pasan de una generación de casos a otra. En cualquier caso, ha insistido en que no han observado "ningún repunte sustancial en ningún lugar".



Simón alerta de posibles rebrotes como en Corea

Por otro lado, Fernando Simón, ha advertido de la posibilidad de que se registren rebrotes del Covid-19 en España, tal y como está ocurriendo en Corea del Sur, por lo que ha pedido todavía ser muy cautos en el abordaje de la pandemia.

Las autoridades coreanas han informado este lunes de 35 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento diario desde el 9 de abril, lo que hace temer un repunte de la pandemia por sus principales focos de riesgo, que se encuentran en las discotecas de las grandes ciudades, especialmente Seúl. El país asiático había logrado pasar la peor fase del brote sin tomar medidas como el confinamiento, confiando la contención del virus a la realización de pruebas a gran escala. Tras la progresiva reducción de las cifras de positivos, el Gobierno relajó algunas restricciones.

En rueda de prensa tras el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, Simón ha alertado de que esta situación también se podría reducir en España, pese a que este lunes el incremento de casos es de apenas el 0,17 por ciento con respecto a ayer, si no se extreman las medidas de distanciamiento social e higiene para seguir garantizando la reducción de los contagios.

"Estamos en una situación muy favorable en la que realmente está empezándose a ver de forma muy clara que estamos en las últimas fases de la transmisión, pero hay un riesgo muy importante de repunte todavía", ha señalado, añadiendo que no todo "está ganado", ya que "hay que tener mucho cuidado, teniendo en cuenta los aumentos de positivos en Corea o Alemania de los últimos días. "Estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien podemos pasar a situaciones similares a Alemania o Corea", ha apostillado.

Así, ha instado a aprovechar esta "situación muy favorable" en España para garantizar que "no cambia". Simón ha reclamado que, durante esta fase de desescalamiento, hay que garantizar que los servicios de Atención Primaria tienen "recursos y están bien dotados" para la detección y rastreo de casos, Salud Pública puede hacer una recogida de información ante cualquier rebrote y los recursos asistenciales pueden mantener o "desplegar de la forma más rápida posible" para evitar los colapsos durante el pico de la pandemia.

Ante posibles rebrotes, Simón ha comentado que no solo hay que valorar los nuevos ingresos en UCI, sino también los contagios diarios, ya que "una parte" de estos positivos podría finalmente necesitar de ingreso en cuidados intensivos, poniendo de nuevo en riesgo la asistencia a pacientes que más lo necesitan. "Si no apareciera ningún caso nuevo, los hospitalizados actuales también podrían evolucionar a UCI, aunque no implicara más transmisión. Pero si hay transmisión tendremos más casos y algunos terminarán ingresando en UCI. Tenemos que estar vigilantes en todo el proceso y no en único indicador", ha concluido.



La advertencia de la OMS

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a los países que barajan abrir los colegios que tengan en cuenta que todavía no se sabe con exactitud la transmisión y la gravedad del coronavirus en los niños.

Asimismo, aconseja a estos países que antes de abrir un centro educativo reflexionen también sobre la epidemiología de la zona en la que se encuentra el centro educativo y las capacidades de mantener las medidas de higiene en estos entornos escolares.

En una rueda de prensa, Tedros ha recordado que para poder comenzar los planes de desescalada, las regiones deben responder afirmativamente a estas cuestiones: ¿la epidemia está bajo control?, ¿el sistema sanitario puede hacer frente a un resurgimiento de los casos una vez se relajen las medidas? y ¿los sistemas de vigilancia son capaces de detectar y gestionar los casos de contagio y sus contactos?.