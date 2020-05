Julio Anguita, "estable" y "sedado en la UCI" del hospital Reina Sofía

El ex alcalde de Córdoba y ex coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Julio Anguita, se encuentra "estable" aunque "sigue sedado en la UCI del Hospital Reina Sofía", según han comunicado a este periódico fuentes cercanas al ex diputado en el Congreso.

En el parte médico facilitado por el hospital se indica que Anguita continúa ingresado en la UCI "en estado crítico", aunque no se aprecian "cambios significativos"

Hay que recordar que Anguita fue ingresado de urgencia este sábado en la UCI del centro sanitario de la capital cordobesa, encontrándose en situación crítica. Lo hizo tras ser reanimado cardiopulmonarmente por profesionales del 061 en su domicilio, tras sufrir una parada cardíaca.

El que fue alcalde de Córdoba en los primeros años del retorno de la democracia a España ya sufrió dos infartos de miocardio en 1993, en plena campaña electoral, y en el año 1998, mientras que en 2009 y 2014 también ingresó por problemas cardíacos en un hospital de Cádiz y Salamanca, respectivamente.