Vox confirma un segundo positivo por coronavirus

El grupo parlamentario de Vox ha informado este miércoles de que un segundo diputado nacional, además de Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus.

Así lo ha avanzado la formación de Santiago Abascal por medio de un comunicado en el que, no obstante, no precisa el nombre de dicho diputado. Argumenta que no dará a conocer el nombre de los afectados a partir de ahora en "aras de la privacidad personal".

"Se trata de un diputado nacional que no estuvo en Vistalegre ni ha estado en contacto con otros diputados nacionales durante los últimos diez días", destaca Vox en la nota de prensa.

No obstante, fuentes de Vox han asegurado a EFE que se trata de Carlos José Zambrano, diputado de la formación por la provincia de Cádiz.

Según el partido, 52 diputados en el Congreso, que está siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a actuación médica y sobre la fijación de un protocolo que informe sobre los casos confirmados.

Ante ello Vox quiere mostrarse "transparente y valiente". "Esperamos que el resto de las fuerzas políticas sean tan transparentes como nosotros en aras del interés general y de la detección y contención de la epidemia", concluye.