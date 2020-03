Núñez Feijóo: "No quise ser ministro del Gobierno de España, quería y quiero ser presidente de Galicia"

Ourense fue el escenario del Partido Popular para inaugurar la precampaña a las elecciones autonómicas del 5 de abril. El candidato del PP de Galicia, Núñez Feijóo, estuvo acompañado por el presidente del PP nacional, Pablo Casado, y por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un acto que inició Manuel Baltar, presidente del PP de Ourense.

Núñez Feijóo fue claro ante un futuro político en San Caetano que oscila entre una posible mayoría absoluta y simple: "No pediré permiso a otro partido político para sacrificar nuestros compromisos con Galicia. Eso lo hace Sánchez, y lo haría en Galicia con un multipartito con liderazgo desconocido".

Y desveló los ofrecimientos del partido y del expresidente Mariano Rajoy para dar el salto a la política nacional, para certificar que su "compromiso sigue siendo Galicia por cuarta vez". Núñez Feijóo dijo que "yo no quise ser consejero de otra comunidad autónoma, no quise ser ministro del Gobierno de España, quería ser presidente de Galicia. No quise ser vicepresidente del PP en España, si no que quería ser presidente de Galicia. Aunque algunos no lo han entendido, no quise presentarme a la presidencia del PP en España. Quise y quiero ser presidente de Galicia".

Alabó la generosidad de Mariano Rajoy y Pablo Casado, antes de hacer balance porque "los políticos que no rinden cuenta no merecen ser tomados en serio". Radiografió una educación "que es la mejor de España, por detrás solamente de Castilla y León. En Galicia disminuyó el fracaso escolar, congelamos las tasas de la universidad durante diez años, Ourense tendrá más plazas de FP que nunca".

La sanidad pública es una de las armas de doble filo en precampaña y estuvo presente en el discurso tras la decisión del cierre del paritorio de Verín. Núñez Feijóo aclamó que "hablen lo que hablen, tenemos menos listas de espera, más prestaciones públicas en sanidad. La sanidad es una tarea siempre inacabada, ese es nuestro objetivo, conseguir la mejor sanidad de España. Hablar es muy fácil, lo difícil es hacer". Y finalizó: "Para atrás hay que mirar para aprender de los errores que cometemos".

Núñez Feijóo confesó que "desde aquel 1 de marzo de 2009, no hice otra cosa que cumplir mi deber. Galicia fue y es mi compromiso. Galicia es mucho, no es el eslogan de una campaña, es un sentimiento que llevamos los gallegos dentro. Es mi palabra y mi biografía política. Hoy estoy más preparado, hoy más tengo más fuerza de lo que tenía el 1 de marzo de 2009".

El candidato del PP a la Xunta pidió unir el voto del centro derecha para liderar "una Galicia de estabilidad durante otros cuatro años, porque dijimos una vez Galicia en 2009, dijimos otra vez Galicia por segunda con otra mayoría, una tercera vez Galicia y queremos decir una cuarta vez, Galicia, y por eso estoy aquí".



Sobre Ourense

Núñez Feijóo tuvo palabras para la provincia de España con mayor porcentaje de votos para un partido, el PP: "No soy lo que soy sin el apoyo de los ourensanos. Los ourensanos somos un poco desconfiados, pues justamente aquí es donde más confían en mí. Todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que hago lleva el sello de Ourense. Aquí nací, crecí y aprendí valores que me acompañaban durante toda la vida. Supe l valor de la familia, por eso no nos olvidamos de las familias, poder cometer errores, pero no tengo más compromiso que trabajar".