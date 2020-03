Casado acusa a Sánchez de atacar a Feijóo para imponer una España "desigual"

El presidente del PP, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy han defendido este domingo el proyecto para Galicia de Alberto Núñez Feijóo, un "pilar fundamental" para su tierra y para el partido, según Casado, y que es el líder necesario para que Galicia "siga mirando hacia delante".

Casado y Rajoy han participado en un acto en Ourense por el undécimo aniversario de la primera victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo, candidato a la reelección por el PPdeG el próximo 5 de abril, un acto al que también ha asistido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Núñez Feijóo ha hecho un amplio y extenso balance de su gestión en los once años que han transcurrido desde que ganó las elecciones por primera vez el 1 de marzo de 2009 y ha advertido, ante el tedio que podría producir a sus rivales, que "los políticos que no rinden cuentas no merecen ser tomados en serio".

Ha asegurado que para él es "muy especial" contar con el apoyo de los dos presidentes del partido que lo han acompañado en política todos estos años y ha reivindicado su militancia en el PP de Xerardo Fernández Albor, de Manuel Fraga, de Mariano Rajoy y de Pablo Casado.

En su intervención ha confirmado lo que en otras veces había sugerido, que Mariano Rajoy le había ofrecido ser ministro y que lo había rechazado, y también ha desvelado que le dijo que no a Pablo Casado, que le ofreció ser vicepresidente del PP, propuestas que les ha agradecido.

Y sí lo hizo, ha reiterado, al igual que finalmente rechazó dar el paso para intentar relevar al propio Rajoy al frente del PP en junio de 2018, "pese a que algunos no lo entendieron", fue porque quería ser, al igual que después de las elecciones del 5 de abril, "presidente de Galicia".

En su intervención ha destacado que Galicia "lleva once años siendo parte de la solución" para España, si bien es cierto que nunca se pueden cumplir el 100% de los objetivos, ha reconocido.

Ha asegurado que es preciso mirar atrás, a 2009, para "no repetir errores" y también para poder celebrar las cosas que se hicieron "bien" y ha dicho que en 2020 tiene "más experiencia" está "más preparado" y tiene "más razones y más fuerza" para querer ser presidente que hace once años.

En su discurso ha recordado cómo Mariano Rajoy se implicó en la campaña de 2009 y le ha agradecido que haya decidido participar también en la de 2020, y ha pedido a Pablo Casado que se involucre en su campaña de reelección: "Te necesitamos", le ha dicho.



Casado carga contra Sánchez

Casado ha agradecido la "generosidad" del presidente gallego, con quien ha dicho que lleva "muchos meses hablando", al igual que con Rajoy, sobre la decisión de volver a presentarse en Galicia.

"Vengo a comprometerme con Galicia, vengo todos los meses y tenemos un programa para servir a los gallegos", le ha respondido Pablo Casado a Núñez Feijóo, que ha criticado la "irresponsabilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez en temas que afectan especialmente a Galicia como el estatuto de las empresas electrointensivas, que ponen en jaque a 5.000 familias gallegas.

"Galicia no quiere ser más que nadie pero no va a aceptar ser menos que los demás", ha señalado Casado, que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "atacar" a Galicia y Alberto Núñez Feijóo para "imponer su visión de una España desigual, un estado asimétrico, un revisionismo del estado de las autonomías que resulta empobrecedor para todos".



Rajoy llama a evitar que los "extremismos" estén o condicionen gobiernos

Por su parte, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reivindicado este domingo los gobiernos del centro-derecha en solitario, porque es "un modelo absolutamente viable" y que "ha funcionado" en Galicia. "Porque no es bueno, ni aquí ni en ningún lugar, por alejado que esté, que los extremistas, sean quienes sean, estén en los gobiernos o condicionándolos", ha añadido.

Rajoy ha recordado cómo se implicó en la campaña de 2009 "por todos los pueblos" con varios actos al día, en una caravana paralela a la del propio candidato Núñez Feijóo, que supuso "un día emblemático" para la historia del PP y de Galicia.

"Desde aquel momento el PP fue primera fuerza política en todas las elecciones en España, generales, municipales y europeas durante diez años consecutivos. Ese es el valor de aquella victoria y por eso merecen tener un sitio en la historia de nuestro partido y de Galicia. Fue el inicio de una etapa de tiempos mejores, fueron unas elecciones hermosas... Ganó la gente".