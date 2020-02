Iglesias insta a no olvidar "para quiénes gobiernan"

El secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reivindicado la gestión de los representantes en el Ejecutivo central de Unidas Podemos, aunque ha instado a no olvidar para quiénes "gobiernan".

Lo ha hecho en el acto de proclamación del secretario general de Podemos en Galicia, Antón Gómez-Reino, como candidato a la Presidencia de la Xunta por la coalición Galicia en Común-Anova Mareas, en un acto en A Coruña que ha contado con la presencia también de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En él, ha defendido que Unidas Podemos está en el Gobierno central "a pesar de las cloacas", ha dicho arremetiendo contra los que dieron voz "a los sicarios" y también contra los "poderes oligárquicos". "Supuestamente era el gobierno del PP el que daba órdenes a esa trama mafiosa como Villarejo para evitar que Podemos pudiera estar en el Gobierno de España", ha remarcado a este respecto.

Frente a ellos, ha reivindicado la gestión hecha "en mes y medio" y ha subrayado medidas como la subida del salario mínimo interprofesional u otras en marcha como la futura ley de protección a la infancia que se impulsará desde su cartera ministerial.

"Gobernamos mejor, es una cosa que hasta reconocen nuestros adversarios", ha defendido Iglesias en un acto en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco) ante unas mil personas.

En clave electoral, Iglesias ha acusado al presidente gallego y candidato a la Xunta por el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, de pretender "engañar" a los gallegos "ocultando" las siglas de su partido por estar asociadas a "corrupción".

"Feijóo es un tío muy listo, yo me fijo mucho en él y Feijóo es probablemente el tío más listo del PP, tanto que ahora casi dice que no es el del PP", ha señalado Iglesias, que ha considerado que esa estratagema de cara a las elecciones del 5 de abril no le servirá para mantener la presidencia porque "una cosa es ser muy listo pero la otra es pensar que la gente es tonta".