Casado se carga a Alonso y coloca a Iturgaiz como candidato en Euskadi

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, no será el candidato del PP a las elecciones vascas del 5 de abril, según ha dado él mismo a conocer en su cuenta de Twitter.





El Presidente de @populares, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo de @PPVasco que es y será siempre mi partido. — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) February 23, 2020

Alonso se rebeló el pasado viernes contra la dirección del partido al negarse a acudir a una reunión en Madrid para sellar el pacto de coalición con Ciudadanos para las elecciones del 5 de abril en Euskadi. El político vasco no estaba de acuerdo con que los naranjas ocuparan los puestos número dos de las listas por las provincias de Álava y Vizcaya. Finalmente, ese acuerdo lo firmó el secretario general, Teodoro García Egea, que es quien negoció la coalición en Madrid en varias reuniones con Inés Arrimadas y otros dirigentes de Ciudadanos.El secretario general, Teodoro García Egea, ha anunciado que Pablo Casado quiere quePese a ese rifirrafe, en las horas posteriores, tanto la dirección a través de sus portavoces como la propia vicesecretaria de organización, Ana Beltrán, habían enviado el mensaje de quecomo cabeza de lista. Sin embargo, esta tarde de domingo, un giro en el guión ha acabado con el cese del dirigente vasco.El exministro, que apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias que disputó con Casado en 2018, no tenía una buena relación con la actual cúpula. Alonso criticó en varias ocaciones la derechización del discurso y el estilo de la nueva dirección, que no tuvo miramientos a la hora de hacerle las listas a las generales que presentó el PP vasco en abril.