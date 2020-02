Feijóo rechaza ir en coalición con Ciudadanos tras hablar con Arrimadas

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado ir en coalición con Cs a las elecciones del 5 de abril y así se lo ha hecho saber a la portavoz naranja, Inés Arrimadas, tras mantener una conversación telefónica, confiando en que entienda sus razones.

La contraoferta que plantea Feijoó para ir juntos, según ha dicho en declaraciones a los periodistas tras un acto en Santiago de Compostela, no pasaría por la coalición, ya que el presidente gallego cree que "para ganar" es el PP y él mismo los que deben tener el "protagonismo en la estrategia" electoral.

"Sumar no siempre da igual al producto que previamente tienes previsto, sino que a veces sumar cosas que no son comunes, sino en parte dispares, no produce una suma neta sino que puede producir una operación que no es la que nos interesa", ha resumido Núñez Feijóó, que ha insistido en señalar que Ciudadanos tiene "las puertas abiertas" para buscar otras fórmulas.

Mientras tanto, Cs ha lamentado la respuesta que les ha dado Feijoó, ha señalado en el Congreso el secretario general del grupo parlamentario, José María Espejo: "Estamos decepcionados, no acabamos de entender que se pueda hacer en el País Vasco y en Cataluña y no en Galicia".

Esta tarde quiere reunirse otra vez con el "número dos" del PP, Teodoro García Egea, para seguir avanzando en la fórmula de la coalición para los comicios vascos e intentar que el PP y Feijoó rectifiquen puesto que hasta mañana no vence el plazo para registrar las coaliciones.

Y ha lanzado una advertencia para continuar presionando al PP al afirmar que "sería muy triste que los vascos tuvieran que afrontar las consecuencias de un "no" de Feijoó", ya que Cs ha defendido hasta ahora que la propuesta de la coalición era para las tres comunidades.

El líder del PP gallego ha vuelto a tender la mano a Cs para que se integren en su candidatura, una opción que no contempla el partido naranja, dejando claro que las siglas de Ciudadanos estarán en las tres citas electorales.

De todas formas, Feijoó ha señalado que ha quedado con Arrimadas en ver si hay alguna posibilidad de llegar a algún "punto de encuentro" con el objetivo de "sumar", dando a entender que no tiene que ser ahora porque "lo que consigues por un lado puedes perderlo por el otro".

Además, ha pedido que dirigentes naranjas de Galicia, que son los que conocen el territorio, según ha dicho, se impliquen en las posibles conversaciones que se puedan desarrollar durante los próximos días para buscar el entendimiento entre las dos partes.

"Ocurra lo que ocurra en las elecciones gallegas o vascas es bueno ir estableciendo puentes, diálogo y contactos con Ciudadanos a pesar de que hasta la fecha no han querido tener ningún contacto con el PP", ha reprochado al recordar la oferta de España Suma.