Santiago Abascal: "Las devoluciones se pueden dar en caliente, templado o frío"

El presidente de Vox, Santiago Abascal ha reclamado este jueves 13 de febrero conocer las nacionalidades de los agresores sexuales para poder elegir la inmigración que recibe España también en función de esos datos. "El ministro del Interior dijo el otro día que las agresiones sexuales son cometidas solo en un 30% por los extranjeros en España, pero son un 10% de la población. Nosotros queremos conocer cuáles son las nacionalidades que tienen esta tendencia más acusada porque hay algunas personas en otras partes de la Tierra que no respetan a la mujer, que piensan que la mujer es un objeto, que se la puede maltratar, que se la puede lapidar, que se la puede violar. Nosotros queremos los datos porque podremos elegir cuál es la inmigración que recibimos también en función de esos datos", ha dicho en una entrevista a TVE que recoge Europa Press.

Abascal respondía así al ser preguntado por un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid al que él mismo aludió en el Congreso para asegurar que el 69% de los imputados en 'Manadas' (violaciones grupales) son extranjeros. El entrevistador, Carlos Franganillo, le ha recordado que la autora del estudio consideró que llegar a esta conclusión era "incorrecta".

En su día, la investigadora Meritxell Pérez Ramírez, aseguró a Europa Press que el dato recogido en el informe "no se puede extrapolar al total" de las violaciones que se cometen en grupo (por dos o más agresores), ya que la investigación se limita a violaciones cometidas entre personas que no se conocían previamente, lo que excluye al 80 por ciento de las agresiones que se cometen en España. "No es como lo hemos leído nosotros, lo hemos señalado en Twitter y nos parece que era muy preciso y muy concreto. Volveré a verlo al salir de aquí y además lo tuitearé inmediatamente con los datos", ha señalado.

Abascal también se ha referido al fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este jueves las devoluciones sumarias -conocidas como devoluciones 'en caliente'- de migrantes en la frontera de Melilla a Marruecos y considera que son legales y no contrarias a los derechos humanos. "Nosotros vamos más allá, creemos que estas devoluciones se deben producir en caliente, en templado o en frío -ha añadido-. Cuando alguien es descubierto ilegalmente en territorio español debe ser expulsado. España tiene el deber de proteger sus fronteras y de lanzar el mensaje al mundo de que para entrar a convivir con nosotros hay que hacerlo llamando a la puerta, respetando las leyes y no saltando vallas, pateando a nuestras fuerzas de seguridad o hacerlo ilegalmente".

Además, ha asegurado que en este tema le da igual coincidir con el Frente Nacional, en Francia, con Salvini, en Italia u Orban en Hungría o "un partido socialista. "Si coincidimos con alguien de la defensa de las fronteras y de la inmigración legal, no vamos a tener ninguna vergüenza en señalar esa coincidencia y creemos que en España coincidimos con muchos votantes de izquierdas", ha añadido.



España y Venezuela



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido este jueves en sus críticas al Gobierno "ilegítimo" de Pedro Sánchez y ha lamentado que España se encuentre en manos de un Ejecutivo en el que "la sartén por el mango" la tienen "Venezuela y el separatismo catalán".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Abascal ha rechazado que calificar al Gobierno de "ilegítimo" pueda ser peligroso democráticamente y ha sostenido que "lo peligroso es saber quién manda" en el Consejo de Ministros.

El líder de Vox ha apuntado por un lado a Venezuela por disponer de información sobre la financiación de Podemos que "si filtra colocaría al Gobierno en una situación muy comprometida". A su juicio, la primera prueba de esta dependencia la demostró Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso rebajando a Guaidó a "líder de la oposición".

Según ha reconocido, Vox no dispone de esos documentos sobre la financiación de Podemos y por eso pide que se investigue, aunque ha insistido en que "parece que se han producido pagos" a personalidades de la judicatura o la política.

Entre ellos ha citado al exmagistrado Baltasar Garzón; al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero.

La otra pata de la que depende el Gobierno, a su juicio, son los separatistas catalanes, quienes cree que salieron beneficiados del resultado de la sentencia del 'procés' gracias a "la presión" tanto "callejera" como del Gobierno a la que fueron sometidos los magistrados del Tribunal Supremo.

Abascal ha insistido en que había un amplio consenso, incluido el Rey, en que se había producido un delito de rebelión en Cataluña. Y esto cambió cuando Sánchez llegó a La Moncloa, "cambió a la Abogacía del Estado y "el Tribunal Supremo para ofrecer unanimidad rebajó las condenas" y las dejó en "una mera alteración del orden público en Cataluña".