Errejón rechaza que sea delito enaltecer el franquismo

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha rechazado este martes la propuesta de reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno para incluir como delito la apología y exaltación del franquismo, pues considera Errejón que cercenar la libertad de expresión es "un arma de doble filo".

Errejón se ha pronunciado en estos términos a su entrada en la Junta de Portavoces en declaraciones a los periodistas en las que se ha referido al anuncio que hizo ayer la vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, de que se reformaría el Código Penal.

"Muchas barbaridades que dicen los señoritos de Vox no me gustan y por eso no pediría prohibirles o ilegalizarles", ha asegurado Errejón para acto seguido asegurar que "las restricciones al derecho a la libertad de expresión en el mejor de los casos se convierten en un boomerang".

"En España nos merecemos un debate más serio y más sosegado sobre la libertad de expresión y esta especie de histeria por la cual cada uno quiere prohibir el derecho a la libertad de expresión de quien piensa diferente no nos va a llevar a ningún buen puerto, y lo digo para todos los casos", ha dicho Errejón.

Y ha opinado que "los restos del franquismo se combaten mejor" con memoria y con acciones positivas que con restricciones a la libertad de expresión, ha asegurado Errejón.

Precisamente Vox ha exigido este martes a la Mesa del Congreso que suspenda la autorización dada a Más País para celebrar una jornada sobre libertad de expresión y Código Penal con la participación del cantante de Def con Dos, César Strawberry, condenado a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.

Errejón ha dicho que no sabía que Strawberry estaría en las jornadas pero aún así ha considerado que no tiene ningún problema con que hable en el Congreso "cualquiera que quiera expresar su caso".



Echenique pone el ejemplo alemán

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recordado este martes al líder de Más País, Íñigo Errejón, que Alemania penaliza la apología del nazismo y no cree que ese país limite por ello la libertad de expresión.

"No creo que en Alemania se haya limitado la libertad de expresión porque hacer apología del nazismo sea delito. En una democracia lo normal es que las apologías a una dictadura genocida estén penadas por la ley", ha asegurado Echenique a la salida de la Junta de Portavoces al ser preguntado sobre la propuesta de cambio del Código Penal a la que se opone Errejón.

Después de que el líder de Más País considerase "un arma de doble filo" la propuesta de incluir como delito la apología y exaltación del franquismo porque en su opinión cercena la libertad de expresión, Echenique ha dicho que a su juicio se trata de una medida "bienvenida" pero que llega tarde.

Y ha añadido: "Hay que hacer muchas cosas más para que en España haya libertad, justicia y reparación".