Baleares busca a las personas que tuvieron contacto con el infectado por coronavirus

La Conselleria de Salud ya ha empezado a buscar a todas las personas que tuvieron "contacto estrecho" con el ciudadano británico residente en Marratxí que ha dado positivo en coronavirus. Es el primer caso de coronavirus confirmado en Mallorca y el segundo de España.

La directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, ha expuesto en rueda de prensa que en concreto buscan a las personas que tuvieron contacto cercano con él entre los días 29 de enero y 1 de febrero, que es cuando tenía síntomas. Este ciudadano se infectó durante en una estancia en una estación de esquí francesa entre el 25 y 29 de enero, donde estuvo en contacto con una persona que también ha dado positivo en coronavirus.

Este vecino de Marratxí voló desde Ginebra a Barcelona y de ahí a Palma. Así, entre las personas que se está buscando desde Epidemiología se incluyen a los pasajeros que estuvieron junto a él en los vuelos, así como a los que viajaban en la fila de asientos delantera y trasera.

Según ha explicado Font, se entiende por "contacto estrecho" todo lo que implique contacto físico, la convivencia y haber estado a una distancia de uno o dos metros con el paciente. Ya ha empezado la búsqueda de estas personas, que según Font "no deben preocuparse, pueden seguir haciendo vida normal". Al ser localizadas se les darán unas instrucciones a seguir en caso de que presenten síntomas y se mantendrá con ellas un contacto diario.



Tiene una "carga baja" del virus

Este paciente se encuentra ingresado en Son Espases y no recibe ningún tratamiento. Le repetirán la toma de muestras el próximo martes o miércoles para volver a enviarla al Instituto Carlos III para su análisis. Según ha explicado Jordi Reina, jefe de Epidemiología, el paciente tiene una "carga baja" del virus y se encuentra en la "fase final" de la enfermedad pero por precaución esperarán a tener dos muestras con resultado negativo antes de dar el alta al paciente. Las muestras se realizan cada dos o tres días.

La mujer y las hijas de este ciudadano han dado negativo por coronavirus pero continúan en el hospital a la espera de que remita la gripe común que tiene la hija mayor. Este domingo la pequeña de diez años presentaba menos fiebre. Aunque oficialmente no están hospitalizadas y han dado negativo, por precaución también se les tomarán más muestra a Madrid para que se vuelva a buscar presencia del virus de Wuhan.

La familia ingresó el viernes pasado en Son Espases y a la espera de tener los resultados pasaron la noche en sendas habitaciones: el padre durmió en una habitación con una de las hijas y la madre con la otra. En total, la familia lleva nueve días de los 14 que dura la incubación.

El doctor Javier Murillas, jefe del servicio de Medicina Interna, ha explicado que el paciente no tiene ninguna patología añadida y no está recibiendo ningún tratamiento. El doctor Reina ha celebrado que este ciudadano ha hecho un relato "muy minucioso", lo que les ha permitido definir una "trazabilidad extraordinaria". Los responsables médicos no se han atrevido a hacer una estimación de a cuánta gente tendrán que localizar.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha instado a mantener la calma y a confiar en los servicios sanitarios. Mañana Son Espases volverá a acoger otra rueda de prensa para actualizar la información. Asimismo, ha recordado que mantienen en coordinación con el ministerio de Sanidad.