La Mesa del Parlament avala retirar la condición de diputado a Torra

La Mesa del Parlament ha avalado este lunes las instrucciones dadas por el secretario general de la cámara, Xavier Muro, para hacer efectiva la pérdida de la condición de diputado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en aplicación de una orden de la Junta Electoral Central (JEC).

La Mesa, que ha mantenido una reunión este mediodía, ha desestimado una propuesta de JxCat para dejar sin efecto las instrucciones dadas por el secretario general del Parlament al entender que no había contado con el visto bueno del presidente de la cámara, Roger Torrent, sino que había actuado por su cuenta, según han explicado fuentes parlamentarias.

Esta propuesta de JxCat, sin embargo, no ha contado con el apoyo del resto de miembros de la Mesa del Parlament, y ni siquiera se ha producido una votación, ya que el presidente Roger Torrent ha sostenido que no era pertinente desautorizar al secretario general de la cámara ya que este último había adoptado "una decisión administrativa".

Puesto que la Mesa no ha votado, el máximo órgano de gobierno del Parlament se ha limitado a "tomar nota" de las instrucciones dadas por el secretario general, lo que implica que continúan estando vigentes, un hecho que puede comportar en la práctica que Torra ya no pueda votar en el pleno de esta tarde al haber perdido la condición de diputado.

La Mesa, en cambio, no ha cuestionado la continuidad de Torra como presidente de la Generalitat, ya que asume el informe de los letrados de la cámara en el que se avala que pueda seguir ejerciendo sus funciones presidenciales aunque pierda la condición de diputado.

Una vez que el secretario general ha ordenado retirar a Torra la condición de diputado autonómico, la Junta Electoral Provincial de Barcelona también ha acordado ya expedir la credencial a su sustituta, Maria Senserrich.

Así, en un escrito, la Junta provincial anuncia que a lo largo de este lunes hará la "oportuna entrega" al Parlament de la credencial a nombre de la diputada Maria Senserrich, de la lista de JxCAT, quien de esa forma ocupará el escaño del que ha sido desposeído Quim Torra tras su condena por desobediencia por no retirar a tiempo los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral.

A falta de que la sentencia sea firme, la JEC ordenó el 3 de enero que de momento le fuera retirada el acta de diputado, una orden que la semana pasada el Tribunal Supremo acordó mantener, si bien Torra rechazó renunciar a su escaño y se remitió a la resolución aprobada por el Parlament el 4 de enero, en la que fue ratificado como diputado y president.

No obstante, el secretario general de la cámara argumenta que los últimos acuerdos de la JEC y el Supremo a este respecto "modifican la situación que hasta ahora permitía argumentar en favor de la no ejecutividad" de la orden del 3 de enero. Un argumento que finalmente ha avalado la Mesa al respaldar que se retire el escaño a Quim Torra.

Maria Senserrich recibirá el acta de diputada en sustitución de Torra

ERC pide aceptar la suspensión de Torra para garantizar las votaciones

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha concretado que la propuesta de los republicanos para afrontar la inhabilitación de Quim Torra es: blindar la presidencia de la Generalitat, aceptar su suspensión como diputado y "luchar para revertirlo", y con ello garantizar el voto del Parlament.

"No podemos poner en riesgo la soberanía del Parlament. No podemos tomar decisiones que nos pueden hacer sentir bien unos minutos, pero que no resuelven el problema. Si se apuesta por la desobediencia estéril, se mantendrá uno o dos plenos, pero le haremos el juego al Estado", ha dicho en una rueda de prensa.

El dirigente republicano ha recordado que hay un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos --una situación que no sucedía desde 2017-- y que hay que tomar medidas para atender a los afectados por el temporal Gloria, y ha advertido de que desobedecer a la inhabilitación, dictada por la Junta Electoral Central (JEC) y ratificada por el Tribunal Supremo, llevaría a una parálisis que sería "una traición" a los ciudadanos.