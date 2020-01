Juan Guaidó ofrecerá un mitin el sábado en la Puerta del Sol de Madrid

Juan Guaidó estará el próximo sábado en Madrid dentro de su actual gira por Europa, y ofrecerá un mitin en la céntrica Puerta del Sol, según informaron a Efe fuentes de la oposición venezolana.



Aunque aún faltan por cerrar algunos detalles de la visita, especialmente sobre sus reuniones con miembros del Gobierno español, sí se ha confirmado que Guaidó protagonizará un acto político en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, el lugar más simbólico de la capital española.



Ese acto tendrá lugar a las 17.00 hora local (16.00 GMT), después de que Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, haya mantenido reuniones con el Gobierno español.



Aún no hay confirmación oficial por ninguna de las dos partes, pero extraoficialmente se ha avanzado que el político venezolano se reuniría en Madrid con la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya.



"Con España tenemos las mejores relaciones. Vamos a insistir en tratar de coincidir en la agenda; es un tema de agenda", señaló hoy el político venezolano en Davos en un encuentro con un grupo restringido de corresponsales internacionales.



El vicepresidente segundo del Gobierno español y líder de la formación izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, calificó hoy a Guaidó de mero "dirigente de la oposición" y, como tal, consideró que lo correcto es que le reciba la ministra de Exteriores y no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



En cambio, la portavoz del conservador Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, publicó en Twitter: "Sánchez no recibe. Los demócratas españoles, sí".







Sánchez no lo recibe.

Los demócratas españoles, sí. pic.twitter.com/cnqqhwjVGn — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 23 de enero de 2020

Guaidó estará mañana en París, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente una posible reunión con el presidente francés,El dirigente opositor venezolano realiza actualmente una gira por Europa que le llevó el martes a Londres, el miércoles a las instituciones de la Unión Europea en Bruselas y hoy al Foro Económico de Davos (Suiza).