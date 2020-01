El exdirector de los Mossos niega que diese órdenes al cuerpo a favor del 1-O

El exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler ha asegurado este jueves que el exconseller de Interior Joaquim Forn no le ordenó "en ningún momento" que interfiriera en la policía catalana para que defendiera el 1-O y que él no dio ninguna instrucción en ese sentido a la cúpula del cuerpo.

Así lo ha alegado Soler en su interrogatorio por parte del fiscal Miguel Ángel Carballo en la cuarta sesión del juicio en la Audiencia Nacional, en que afronta una petición de 11 años de cárcel por rebelión, al igual que el mayor Josep Lluis Trapero -que tras haber declarado ya no se sienta en el banquillo de los acusados sino junto a su abogada- y el exsecretario general de Interior Cesar Puig.

Soler accedió a la dirección de los Mossos en julio de 2017, en sustitución de Albert Batlle, que abandonó el cargo junto al exconseller de Interior Jordi Jané a dos meses del 1-O por sus discrepancias con la estrategia del gobierno de Carles Puigdemont para celebrar el referéndum ilegal.

En su declaración, Soler ha señalado que, pese a las declaraciones públicas en que el exconseller Joaquim Forn -condenado por el Supremo a diez años y medio de cárcel por sedición- de que el 1-O se podría votar con "normalidad y seguridad", en "ningún momento" éste le mandó que tuviera una "injerencia" en los Mossos d'Esquadra para que facilitaran la votación.

"Durante todo el tiempo que estoy en el cargo -que abandonó en octubre al ser cesado por el 155- en ningún momento Forn me pide que haga que los Mossos estén por la defensa del referéndum. Y yo no doy ninguna instrucción (en ese sentido) a los comisarios del cuerpo", ha alegado.

En este sentido, ha detallado que Forn aseguró en una reunión del Consejo de la Policía -que reúne a mandos de Mossos y representantes sindicales del cuerpo-, que su objetivo era mantener a la policía "al margen de la actividad política" del Govern.

El exjefe de los Mossos, defendido por el abogado Cristóbal Martell, ha argumentado en su interrogatorio, al igual que algunos de los líderes del procés juzgados en el Tribunal Supremo, que el objetivo que "siempre se perseguía" por parte del gobierno de Carles Puigdemont era que el referéndum fuese acordado.



Tuits



Por otro lado, el mayor Josep Lluis Trapero reprendió antes del 1-O al entonces director de los Mossos d'Esquadra Pere Soler por sus mensajes políticos en la red, según ha desvelado este martes el propio Soler: "Me dijo que mejor que no hiciera tuits, que no convenían a la imagen y solvencia del cuerpo, porque se malinterpretan".

El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo ha inquirido al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler por algunos tuits políticos que divulgó antes del referéndum. Soler ha tratado de poner en contexto el contenido de sus mensajes para que quedara claro que de ellos no se podía extraer que dio instrucciones a los Mossos d'Esquadra para que no cumplieran con las órdenes judiciales de impedir el referéndum ilegal.

No obstante, ha reconocido que el mayor Josep Lluis Trapero le reprendió por el contenido de alguno de sus mensajes: "me dijo que no hiciera tuits, que no convienen para la imagen y solvencia del cuerpo, porque se malinterpretan. Y lo dejé de hacer". El mayor le hizo este comentario a Soler tras un tuit que publicó el 31 de julio de 2017, cuando ya estaba al frente de la policía catalana, en que aseguraba que los Mossos iban a cumplir la ley, precisando que "la Constitución no les obliga".

El acusado ha señalado que estaba respondiendo a un artículo de prensa que cuestionaba que los Mossos cumpliesen la ley para evitar el 1-O y que quiso dejar claro que la cumplirían, pero bajo la premisa de que Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea tenía "primacía" respecto de la Constitución.

Tras el comentario de Trapero, Soler ya no volvió a publicar mensajes en Twitter con mensajes político, como ha evidenciado a lo largo de su interrogatorio.

Como ejemplo, ha detallado que, pese a que los Mossos estaban cumpliendo "escrupulosamente" las órdenes recibidas por parte de la Fiscalía para impedir el 1-O, la cúpula de la consellería de Interior consideraba que a quien le correspondería dictar estas instrucciones debía ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no al ministerio público.

Cuando el TSJC tomó el mando a través del auto de la magistrada Mercedes Armas el 27 de septiembre 2017, Soler mantuvo el silencio en las redes sociales que le impuso Trapero: "No hago ninguna consideración jurídica. Ningún tuit ni nada".

Otro de los tuits por los que le ha preguntado el fiscal es uno que Soler publicó el 4 de julio de 2017, cuando aún no ostentaba el cargo de director de los Mossos, en que, tras acudir a un acto político en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) para presentar el referéndum, escribió: "Votaremos, no lo podrán evitar".

Soler ha alegado que en aquella fecha aún no tenían ningún cargo en la Generalitat ni sabía que lo iba a tener -era un militante de base del PDeCAT- y ha defendido que el objetivo del ejecutivo catalán, y en consonancia de su mensaje, era "presionar" al Gobierno para que accediera a la convocatoria de un referéndum acordado.

También le ha preguntado el fiscal por un tuit de 2016 en que el ministerio público sostiene que aseguró que le "daban pena" los españoles, ante lo que el exdirector de los Mossos ha lamentado que ha sido víctima de un "linchamiento".

Soler ha aclarado que publicó este mensaje a raíz de la decisión del comité federal del PSOE de remover a su entonces secretario general Pedro Sánchez y permitir con una abstención en el Congreso la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

"Madre de Dios, suerte que nos vamos ya porque me da pena para todos los españoles", ha precisado Soler que sería la traducción de su mensaje.