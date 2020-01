Vox amenaza a las otras derechas por no apoyar el pin

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido al PP y a Ciudadanos que si no apoyan sus medidas, refiriéndose al veto parental, tampoco ellos respaldarán las que provengan de su cogobierno, como los presupuestos. "Así de claro", ha subrayado.

De este modo, responde al posicionamiento ante esta cuestión expresado este miércoles de nuevo por el vicepresidente de Andalucía, Juan Marín, quien ha asegurado en TVE que si Vox les exige el pin parental "no tendrá el apoyo de Cs. Lo siento".

También la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contradijo este martes por primera vez al presidente del PP, Pablo Casado, al rechazar su aprobación.

Espinosa de los Monteros ha recomendado a ambos que "sean moderados" en sus afirmaciones porque necesitan el apoyo de Vox para mantener la gobernabilidad y acabarán desdiciéndose de esas "aseveraciones tan tajantes" que hacen.

"Es improbable que saquen adelante iniciativas con nuestro apoyo a cambio de nada", ha insistido el portavoz de Vox.

En todo caso, ha señalado que si como dice Ayuso en la Comunidad de Madrid no hay un problema de adoctrinamiento, no entiende por qué no apoya el pin parental.

Ha dicho que Casado acertó el otro día cuando defendió esta iniciativa como han hecho otros dirigentes populares y por eso se pregunta si es que hay un problema de comunicación dentro del PP "o Ayuso no lo ha escuchado bien".