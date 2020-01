La exministra Cospedal 'ficha' por un bufete de abogados

La exministra de Defensa y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se incorporará como socia principal al bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo Madrid, después de haber ejercido durante un año como abogada del Estado tras renunciar a su escaño en el Congreso.

Será socia del Departamento de Procesal y Arbitraje, según ha informado el bufete, y se encargará de funciones de coordinación de un equipo de más de 27 abogados para trabajos de derecho procesal civil y mercantil, concursal, penal económico y contencioso-administrativo, y litigación bancaria, entre otros.

Cospedal se incorporó a su carrera profesional como abogada del Estado tras renunciar a su escaño en el Congreso en noviembre de 2019, después del escándalo sobre sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo, cuanto también dejó su puesto de vocal en el Comité Ejecutivo del PP.

Ahora, tras todos los trámites que exige la normativa con relación a los ex altos cargos se incorpora al ejercicio privado de la abogacía y afirma que ha cerrado una etapa de la que se siente "muy orgullosa" después de haber servido al Estado durante casi 20 años desde distintas responsabilidades.

"Siempre que me he apartado de la política he vuelto a mi profesión porque me considero una persona absolutamente comprometida con ella, con vocación de excelencia y lealtad", asegura en la nota de prensa emitida por el despacho de abogados.

De esta manera, Cospedal sigue los pasos de otros exministros de Rajoy que se han pasado a la actividad privada, como el caso de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, quien se incorporó al bufete Cuatrecasas en marzo de 2019 también después de ejercer un tiempo como abogada del Estado.