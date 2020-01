Junqueras cree que el Supremo desobedece al TJUE

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras considera que el Tribunal Supremo no ha respetado lo dictaminado por la Justicia Europea al negarle la inmunidad, y le ha pedido que revoque su decisión y lo deje en libertad para poder ir al Parlamento Europeo.

El líder de ERC ha recurrido en súplica el auto en el que el tribunal del "procés" acordó mantenerle en prisión en virtud de la condena firme a 13 años de prisión que le inhabilita como eurodiputado.

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, Junqueras cree que el Supremo ha reinterpretado erróneamente la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que solo el Parlamento Europeo puede suspender su inmunidad.

Cree que, con su decisión, el Supremo ha vulnerado varios de sus derechos, entre ellos el de participación y representación política y que debería autorizarle a ir al Parlamento Europeo -que ya le retiró la condición de eurodiputado tras la decisión del Supremo-.

Considera una vez más que el alto tribunal debía haber suspendido la tramitación de la causa del "procés" desde que fue proclamado eurodiputado, el 13 de junio, antes de que dictase sentencia.

"Hay poderosas razones", dice Junqueras, para que el Supremo reconsidere su resolución pues el encarcelamiento es incompatible con la inmunidad y, en cualquier caso, de considerar que debería seguir en prisión, la Sala debería pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo.

Para Junqueras, está claro que solo el TJUE "define la naturaleza y alcance de las inmunidades" de los europarlamentarios.

Sin embargo, el Supremo estableció que la inmunidad que le reconoció el TJUE se acabó cuando fue condenado en firme a pena de prisión. Desde ese momento, dijo la Sala, "se convirtió por ministerio de la ley en inelegible".

Pero Junqueras sostiene que el TJUE emitió su fallo conociendo la condena y considera que ese tribunal no permite el "efecto cero" de sus sentencias.

A su juicio, resulta rocambolesco que el Supremo dijera que Junqueras solo tuvo "inmunidad para desplazarse al Parlamento Europeo" y que la condena lo impide ir: "La inmunidad existe o no existe y no puede defenderse una concepción de inmunidad que no sea efectiva".

Según la defensa de Junqueras, resulta "totalmente improcedente" otorgar a la sentencia sólo efectos "a futuro", cuando haya nuevos casos de presos elegidos eurodiputados, ya que ello va en contra de la naturaleza misma de la consulta prejudicial europea.

Y propone que de tener dudas, el Supremo plantee una nueva cuestión prejudicial al TJUE antes de resolver su recurso, en la que consulte si es conforme a su sentencia que una persona proclamada eurodiputado el 13 de junio de 2019 pueda ser condenada cuatro meses después sin haber solicitado el suplicatorio.