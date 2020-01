Pedro Sánchez afronta la investidura más ajustada de la democracia y cargada de suspense

El Congreso celebra este martes la segunda y definitiva votación para investir presidente del Gobierno al candidato socialista, Pedro Sánchez.



Salvo sorpresa de última hora, Sánchez cuenta con la mayoría simple de la Cámara Baja imprescindible para ser investido en segunda votación, o lo que es lo mismo, más votos a favor que en contra.



Si no hay cambios, el candidato socialista será elegido por estrecho margen, con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.



Votarán "sí" PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG; en contra el PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y CC, mientras que ERC y EH Bildu se abstendrán.



La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado el pleno a las 12 del mediodía aunque en cualquier caso, la votación no se celebrará antes de las 12:45, al menos 48 horas después de la primera votación del pasado domingo, en la que Pedro Sánchez no fue elegido al no alcanzar la mayoría absoluta.



Antes de proceder a esta votación y según establece la Constitución, Pedro Sánchez podrá intervenir por un tiempo máximo de diez minutos y los portavoces de grupos parlamentarios por cinco minutos cada uno para fijar su posición.



Si como es previsible Sánchez es investido presidente, el nuevo Gobierno de coalición podría celebrar su primer Consejo de Ministros el viernes 10 de enero.





Si como es previsible Sánchez es investido presidente, el nuevo Gobierno de coalición podría celebrar su primer Consejo de Ministros el viernes 10 de enero.





PSOE, Podemos y Teruel Existe denuncian una campaña de acoso

Diputados y socialistas de a pie están recibiendo,presiones,amenazas y barbaridades.

Como Secretaria de Organización del @PSOE_CyL os digo, nos encargaremos de que todo el peso de la ley caiga sobre ellos,conocemos bien vuestras firmes convicciones democráticas,no pasarán? — Ana Sánchez? (@ana_schez) 6 de enero de 2020

Me envían mails pidiéndome traicionar a @sanchezcastejon y al @PSOE ????Pero denuncio públicamente campaña de las derechas que están haciendo a un compañero @PSOEdeSegovia que piensan soy yo como Diputado @gpscongreso y que hoy ya genera en insultos (desde luego que denunciaremos) pic.twitter.com/rmj1hZZcvr — Jose Luis Aceves/?? (@JLAceves) 6 de enero de 2020

La ultraderecha ha lanzado una campaña de acoso contra los diputados y diputadas del PSOE y el diputado de Teruel Existe para dinamitar el gobierno de coalición progresista. Todo mi apoyo a estas personas y sus familias. En Podemos tenemos 5 años de experiencia en acoso facha. ? — ????? ??????Q?? ?? (@pnique) 6 de enero de 2020

Este lunes, representantes delante la sesión de hoy martes.Los mensajes, que ya fueron denunciados el pasado domingo por varios dirigentes políticos tras el ajustado margen de la primera votación -166 votos a favor de Sánchez frente a 165 en contra-, han continuado a lo largo de la jornada de ayer.El diputado socialista por Segovia,ha avanzado a Efe que interpondrá una denuncia ante la Policía por las "amenazas" que está sufriendo un compañero de su formación en esa provincia."Alguien ha debido de pasar este teléfono en un foro creyendo que era el mío y ahora le están friendo a amenazas e insultos, con decenas de llamadas con números ocultos", ha explicado tras denunciar en las redes uno de los mensajes que ha recibido."¿Tú eres diputado del PSOE José Luis Aceves?", escribe una de estas personas anónimas al whatsapp. Aunque quien recibe el mensaje responde que "no", se suceden los insultos:, "no sabéis lo que vais a hacer, nos vais a matar. Os debería dar vergüenza".La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León,, ha garantizado que se defenderá a todos los socialistas de a pie para que caiga"Hay mucho facha, sin duda, pero los demócratas somos más y más fuertes", ha señalado en Twitter.se ha hecho de la denuncia de Aceves en Twitter y también ha colgado el mensaje del diputado por Cáceres César Ramos, que señala que están recibidopara cambiar de voto mañana."También estoy recibiendo mensajes de taxistas que se ofrecen a ayudar al que tenga cualquier percance para garantizar que podemos llegar a votar. Este país quiere un gobierno de izquierdas", asegura.El secretario de Acción de Gobierno de Podemos,, ha acusado a la ultraderecha de promover una campaña de acoso contra los parlamentarios del PSOE y el diputado de Teruel Existe para"Todo mi apoyo a estas personas y sus familias. En Podemos tenemos 5 años de experiencia en acoso facha", ha manifestado a través de su cuenta en Twitter.a su diputado en el Congreso, Tomás Guitarte, por su "sí" a la investidura de Sánchez, pero el acoso ha seguido hoy en las redes sociales y a través de correos electrónicos y teléfonos particulares.Entrevistado en la Cadena Ser, su portavoz, Manuel Gimeno, ha tachado de "lamentable" el acoso "tremendo" que está sufriendo uno de los diputados que en la primera votación apoyó a Sánchez y ha garantizado que mantendrán el compromiso adquirido y mañana Guitarte volverá votar "sí".