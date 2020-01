La desobediencia de Ana Oramas por su 'no' a Sánchez provoca un seísmo en CC

Seísmo en Coalición Canaria. El voto negativo anunciado por Ana Oramas ("no, no y mil veces no") a la investidura de Pedro Sánchez ha caído como un jarro de agua fría en la formación nacionalista, cuya dirección enmudeció ayer tras la intervención de su diputada en el Congreso y lo máximo que hizo fue lanzar un tuit en su cuenta oficial donde se deja traslucir que puede abrir un expediente disciplinario a la veterana dirigente nacionalista por saltarse la decisión unánime del máximo órgano del partido entre congresos de abstenerse. Eso sí, la dirección que encabeza José Miguel Barragán oirá primero los argumentos de Oramas, a la que intentará convencer para que recule en la votación decisiva del martes.



Comité permanente

Mañana, festividad de los Reyes Magos, está convocado el comité permanente de CC para valorar el escenario tras la espantada de Oramas. Varios secretarios insulares no daban crédito a lo ocurrido y algunos de ellos se llevaron una sorpresa cuando se enteraron por las redes sociales y las llamadas de lo que había ocurrido, mientras que la organización de Tenerife la respalda. Especialmente crítico se mostró el secretario insular de Fuerteventura y diputado autonómico Mario Cabrera: "La decisión de Oramas no nos representa. Tiene que rectificar y abstenerse en la segunda votación para asegurar que el 7 de enero tengamos gobierno y se acabe con tanta incertidumbre".

Fue uno de los pocos dirigentes que hablaron sin tapujos tras conocer lo sucedido en el Congreso de los Diputados. El diputado de CC por Lanzarote, David de la Hoz, evidenció su sorpresa por lo sucedido porque el mandato del partido a Oramas estaba claro, es decir, abstenerse. "El discurso puede ser duro pero la idea era no entorpecer la gobernabilidad del Estado", añade De la Hoz.

Desde La Palma, su secretaria insular, Nieves Lady Barreto, no quiso entrar en manifestaciones sobre lo sucedido y prefirió que fuera la dirección del partido la que se pronunciase a la espera de oír las explicaciones de Oramas y la reunión del comité permanente.

Otro dirigente que se mostró contundente con la diputada tinerfeña fue el presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC) y diputado regional Juan Manuel García Ramos, que tachó de "traición" la actitud de Oramas y una "flagrante desobediencia" a la organización, que había decidido por consenso la abstención. El histórico líder nacionalista espera una "rectificación" de la diputada ante la decisiva votación del martes.



Con el paso cambiado

La actitud de Oramas no sólo cogió con el paso cambiado a su partido sino el PSOE, cuya dirección federal se puso en contacto de inmediato con CC para conocer lo ocurrido ante el temor de que haya una votación demasiado ajustada en el pleno del martes y haga falta al menos la abstención de Oramas. De hecho, ya ayer se hacían cábalas sobre la espantada de la diputada tinerfeña, que deja la votación entre el sí y el no con solo dos votos de diferencia. Antes de las medidas disciplinarias anunciadas la dirección del partido se espera que Oramas rectifique para evitar una crisis interna, ya que la dirigente cuenta con el apoyo del sector tinerfeño de la formación.