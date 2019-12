El TJUE determina que Junqueras tenía derecho a inmunidad como eurodiputado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este jueves que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debería haber sido reconocido como eurodiputado tras su elección en las pasadas europeas del 26 de mayo y, por tanto, gozaba de inmunidad parlamentaria desde que la Junta Electoral Central proclamó oficialmente los resultados el pasado 13 de junio.



"Una persona que resulta elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución por el hecho y desde el momento de la proclamación de los resultados electorales, de modo que goza de las inmunidades reconocidas por el artículo 9 del protocolo", señala la sentencia.



Ha sido el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, el encargado de leer en castellano unos párrafos de la sentencia emitida este jueves por la Gran Sala del TJUE de la que forman parte 15 jueces. La sentencia responde así a las tres preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo.



La sentencia, en principio, puede no tener efecto en la situación del líder de ERC, pues ya ha sido condenado. En cambio, sí puede afectar a la situación del 'expresident' Carles Puigdemont y del 'exconseller' Toni Comín, que también fueron elegidos europarlamentarios el pasado 26 de mayo y que nunca han sido juzgados al estar huidos en Bélgica, ahora a la espera de saber si son extraditados a España.





Encara queden jutges a Europa. Llibertat immediata per a @junqueras! El TJUE defensa els mateixos criteris que hem defensat contra el Parlament europeu i les autoritats espanyoles, que han intentat alterar el funcionament de la democràcia europea. @EuParlament @ourvoteseu — Carles Puigdemont (@KRLS) 19 de diciembre de 2019

? El TJUE dona la raó a Oriol @junqueras i reconeix que tenia immunitat.



Exigim la nul·litat del judici i la llibertat immediata! pic.twitter.com/uw8VHzml29 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 19 de diciembre de 2019

Según el TJUE, una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades derivadas de tal condición. El abogado general del TJUE concluyó en noviembre que Junqueras debía ser reconocido como eurodiputado porque su escaño depende únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditado al posterior cumplimiento de formalidad alguna para recoger el acta. Sin embargo, el abogado general, cuya opinión no es vinculante, recomendaba al tribunal que se declarara incompetente. En la mayoría de los casos, las sentencias finales siguen la línea marcada por el primer dictamen.