Torra espera que ERC haga "honor" al compromiso de ejercer la autodeterminación

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este miércoles que espera que ERC y el resto de diputados soberanistas hagan "honor" al compromiso suscrito de ejercer la autodeterminación "lo antes posible", en plena negociación entre Esquerra y PSOE para la investidura.

Torra se ha expresado así en la sesión de control al Govern en el Parlament durante la réplica al presidente del grupo de ERC, Sergi Sabrià, el día después de la reunión de los republicanos con el PSOE para tratar de llegar a un acuerdo para la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez.

El presidente de la Generalitat ha subrayado que las tres fuerzas independentistas acordaron en el Parlament trabajar en un "gran acuerdo nacional para abordar la libertad, la amnistía -de los políticos presos- y el ejercicio del derecho a la autodeterminación en el plazo más breve posible".

"Lo votamos todos los diputados -soberanistas- de esta cámara y estoy seguro que harán honor a este compromiso", ha añadido Torra.



Han valorado las negociaciones

Después de la tercera reunión pública de PSOE y ERC sin acuerdo pero con "avances", los republicanos han aprovechado el pleno del Parlament para valorar esas negociaciones.

Sabrià ha defendido que hay que aprovechar la "oportunidad histórica" de hacer sentar al Estado a una mesa de negociación para abordar el "conflicto político" catalán: "No podemos renunciar", ha subrayado. El republicano ha asegurado que esas conversaciones con el PSOE las quieren "compartir con el resto de actores" del independentismo.

Y, dirigiéndose a Torra, ha remarcado: "Hoy casi todos estamos en el mismo punto, cada uno con sus matices, porque la pluralidad es esto y es lo que nos ha permitido avanzar siempre. Se trata de saber sumarla y no hacernos temblar unos a otros con movimientos cortoplacistas".

"Démonos una oportunidad, hagamos que se muevan", ha resuelto Sabrià, que ha precisado que no tiene "prisa" y que "si no se mueve nada" ERC mantendrá su "no rotundo" a Sánchez.



Mediación internacional

Torra, por su parte, le ha respondido expresando la posición del Govern, para lo que ha recordado las diferentes resoluciones y acuerdos suscritos por los partidos independentistas en el sentido de ejercer el derecho a la autodeterminación, pedir mediación internacional y propugnar por la "amnistía" de los soberanistas presos.

En un turno posterior, durante la réplica a una pregunta de Albert Batet (JxCat), el presidente catalán ha remarcado asimismo que es una "semana decisiva" por la próxima resolución del Tribunal de Justicia de la UE sobre la condición de eurodiputado del líder de ERC, Oriol Junqueras, que afectaría también a los casos de Carlos Puigdemont y Antoni Comín, que fueron candidatos de JxCat.

"Tres eurodiputados pueden adquirir sus derechos como eurodiputados; comparto la esperanza de que sea así, que la inmunidad será ganada; la situación política del país puede dar un tumbo decisivo", ha pronosticado.

Desde la oposición, Ciudadanos, PSC y comunes han reprochado a Torra la escasa actividad legislativa de su Govern, que tiene pendiente la aprobación de varios reglamentos y otras iniciativas. En concreto, la presidenta del grupo de los comunes, Jéssica Albiach, ha hecho hincapié en la necesidad de disponer de un decreto que reduzca las listas de espera en la sanidad catalana.

Torra se ha comprometido a "trabajar" en ese decreto y también en "tirar adelante los presupuestos" del año próximo -que el Govern aún no ha presentado-, con el fin de "atacar" el problema de las listas de espera: "Les necesitamos", ha rogado.

Por su parte, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha bromeado invitando a Torra a cenar con su familia en Nochebuena para comprobar que los contrarios a la independencia no son "bichos raros". El presidente catalán, en la réplica, le ha sugerido que "vaya a intentar hacer esta cena de Navidad con presos políticos y exiliados".