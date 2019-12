Sánchez apela al diálogo y el "pacto entre diferentes" en el Día de la Constitución

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha reivindicado en el 41º aniversario de la Constitución el "diálogo" y el "pacto entre diferentes" como vía para superar el actual bloqueo político y poder formar un nuevo Gobierno que aumentará los compromisos de España en la defensa del medio ambiente y que hará que ésta sea una legislatura "verde".

Sánchez ha señalado tambien que el marco constitucional actual cuenta con las herramientas para solucionar los "conflictos sociales y políticos" del país y para afrontar también la "crisis política y territorial" de Cataluña.

Así se ha pronunciado en una declaración a los medios de comunicación, sin admitir preguntas, antes de entrar al Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados para asistir al acto con motivo del Día de la Constitución.

Sánchez ha querido poner en valor también "la vigencia y la fortaleza de los derechos y libertades que ampara la Constitución", entre los que se ha referido a la "igualdad real entre hombres y mujeres", pero también al derecho a un trabajo, vivienda y pensión dignas y a una educación y sanidad de calidad.

El presidente del Gobierno ha reconocido que la "crisis territorial" en Cataluña representa una "mancha" en la actual situación española, pero ha recordado que no es el único problema que afronta el actual modelo territorial, porque también hay un problema demográfico y de despoblación de la España interior, al que deberán hacer frente los actores políticos con "acuerdos".

El día en que está convocada una gran manifestación por el clima en Madrid, a partir de las 18.00 horas, se ha solidarizado con ese acto reivindicativo y ha trasladado a la gente joven que el Gobierno de España ha sentado las bases para responder a la emergencia climática y, en cuando esté con plenas capacidades, aprobará una Ley de Cambio Climático.

Esta legislatura, que espera que dure cuatro años, será "verde", porque España va a dar un "paso al frente" aumentando sus compromisos de reducción de emisiones de gases contaminantes.



Casado acusa a Sánchez de "blanquear" a Podemos y ERC



Pese a la propuesta de Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones, de intentar "blanquear" a Podemos y ERC y ha confirmado que el PP se opondrá a la "agenda de ruptura" de pretende el líder socialista. "Venimos a reivindicar la Constitución y creo que cualquier plan que conocemos por Pedro Sánchez va contra la Constitución", ha enfatizado.

Casado ha afirmado que el país está en un "momento crítico" ante las negociaciones que ha abierto el PSOE para formar gobierno y ha recalcado que ahora "más que nunca" hay que defender el modelo de convivencia, el orden legal y el sistema de la Transición.

El líder del PP ha lamentado que Sánchez haya "elegido a los enemigos de la Carta Magna". "Nosotros somos absolutamente incompatibles con cualquier alternativa que él plantee que cuente con los que quieren acabar con nuestro sistema constitucional", ha avisado.

Además, Casado se ha comprometido con la defensa de la Carta Magna y ha subrayado que el PP es el "único partido" que no aboga por su reforma, puesto que rechaza "los intentos de algunos" de introducir la plurinacionalidad, la nación catalana, suprimir el Estado de las Autonomías o el Senado.

Espinosa de los Monteros: "Los enemigos están dentro de esta casa"



Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido de que "nadie doblegará" los esfuerzos de su partido en la defensa de la Constitución que "en estos días está siendo atacada por enemigos de España que, lejos de ser residuales, están dentro de esta casa".

En declaraciones a los periodistas antes de asistir al acto de conmemoración de la Constitución en el Congreso, Espinosa ha mostrado su preocupación por las negociaciones para formación del nuevo gobierno.

"Estamos escuchando conversaciones muy preocupantes contra la unidad de España", ha incidido el diputado, que ha reafirmado la defensa de Vox de la unidad nacional y, con ella, de la Carta Magna.



Iglesias defiende la postura de Podemos por la polémica de los abogados



A su llegada al Congreso, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dejado claro que su formación defenderá que el Gobierno que aspira a conformar con el PSOE regule el mercado de los alquileres para "limitar" los precios "abusivos", así como la actualización de las pensiones con el IPC.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en el acto por el Día de la Constitución en el Congreso, tras defender que los artículos sociales de la Carta Magna deben ser "el eje de acción" de ese próximo Ejecutivo de coalición.

En concreto, Iglesias ha citado entre otros el artículo 37, "que dice que la vivienda es un derecho", y a continuación, ha dejado claras sus intenciones: "Nosotros vamos a defender que en el próximo Gobierno podamos regular el mercado del alquiler para limitar los alquileres abusivos".

Tras señalar que "el mejor antídoto contra la ultraderecha son los artículos sociales de la Constitución", ha comenzado a citar algunos de ellos, como por ejemplo, el número 31 que habla de un sistema fiscal "que tiene que ser progresivo".



Arrimadas reitera su intención de celebrar una reunión PSOE-PP-Cs



En el mismo marco, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha revelado que este jueves volvió a intentar contactar con Pedro Sánchez, a través de su gabinete, para pedirle una reunión a tres (PSOE, PP y Cs) para promover un gobierno constitucionalista, como le propuso por carta este lunes, pero de momento "no hay ninguna novedad".

Arrimadas ha pedido al presidente del Gobierno en funciones que cierre la puerta del gobierno a populistas y nacionalistas y se la abra a los constitucionalistas porque hoy, ha subrayado, los valores de unidad y libertad están más cuestionados que nunca.

La dirigente naranja ha señalado que, igual que la generación anterior hizo posible la Transición, hoy los constitucionalistas deben tomar la iniciativa para evitar que "los que no están aquí, los que no tienen nada que celebrar, no tengan la llave del gobierno".