Compromís se decanta por un pacto con Errejón para las elecciones generales

Compromís se presentará a las elecciones generales del 10 de noviembe en coalición con Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón. La comisión ejecutiva de Compromís, convocada esta tarde en Valencia, ha decidido por una amplísima mayoría acudir a las urnas en confluencia con la formación que lidera Errejón.

La opción defendida en todo momento por el diputado en el Congreso Joan Baldoví es la que, de salida, contaba con más apoyos dentro de la formación, frente a la opción de presentarse junto a Unidas Podemos, defendida por su secretario general, Pablo Iglesias, o incluso, en una "gran plataforma" de la izquierda para las elecciones generales, defendida por la coportavoz de Compromís y vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, que impida "darle las reválidas a las derechas".

Antes de la celebración de comisión ejecutiva de Compromís se reunieron previamente las direcciones de las dos formaciomes mayoritarias de la coalición, como son Iniciativa y el Bloc. En ambos casos, sus direcciones apoyaron la confluencia con el partido de Errejón. En todo caso, la ejecutiva de Compromís sigue en marcha a estas horas aunque el pacto ya se ha adoptado, perfilando otras aspectos del acuerdo.

De todos modos, el pacto se someterá este martes a las bases de la formación, que votarán a través de una plataforma abierta en internet. A Podemos se le ofrecerá que entre en la operación en la Comunidad aunque no parece que los morados vayan a entrar.

Esta propuesta de Oltra se basa en que "aquí, la gran amenaza es que al final, por la falta de altura de miras de los partidos que se enmarcan dentro de las izquierdas, le demos la oportunidad a las derechas, y a la extrema derecha, de condicionar el futuro de este país", ha manifestado Oltra a los medios de comunicación. En su opinión, España vive una "situación de emergencia", pues por segunda vez en tres años se han convocado elecciones automáticamente, lo que es una "anomalía" en democracia, por lo que hacen falta "soluciones y altura de miras", así como "ponerlo fácil" a la gente cuando acuda a votar.

"En un momento en el que hay una ofensiva del bipartidismo antiguo y una ofensiva de la hegemonía neoliberal, nosotros apostamos por una alianza amplia para que los ciudadanos el 10 de noviembre no tengan que elegir entre varias papeletas que les pueden gustar por diferentes motivos cada una de ellas", ha aseverado.

Oltra ha reclamado en consecuencia que cada uno "se guarde un poco la esencias" y sus "verdades absolutas" para ir a acuerdos "amplios" y buscar el "común denominador común" entre los partidos que ponen en el centro "la vida de las personas". "Seguro que encontramos el punto de equilibrio para hacer una única oferta electoral fuera de ese bipartidismo que ahora está en ofensiva", ha señalado la coportavoz de Compromís, quien ha insistido en que "primera opción" sería ir "todos juntos, en una gran plataforma".

Preguntada sobre si será posible unir a Podemos con el partido de Errejón en una misma plataforma, ha afirmado que "sería lo deseable, y si hubiera altura de miras en este país, esa sería la solución óptima", que además daría "una alegría a muchísimos hombres y mujeres que nos están pidiendo que precisamente sepamos sentarnos, escuchar y dialogar".

Para Oltra, lo que "no puede ser" es criticar a quienes no han podido o no han sabido llegar a un pacto de gobierno, pero no ser capaces de entenderse de cara a unas elecciones. "Reproduciendo aquello que estamos criticando no vamos a llegar muy lejos, me parece a mí", ha subrayado.

Ha indicado que defenderán que el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, encabece esa candidatura unitaria, pues es "el político mejor valorado de España y el diputado que "más votos ha costado" en las últimas elecciones, por lo que hay que hacer valer su liderazgo, y también su "bonhomía".

Oltra ha señalado que la Ejecutiva de Compromís de esta tarde será la que decidirá si esta coalición concurre a los comicios del 10 de noviembre en confluencia con otras formaciones o no, si bien ha destacado que son una formación política "basada en la alianza", ya que la alianza forma parte de su "génesis" y de su "ADN". Ha admitido que dentro de Compromís hay "diferentes puntos de vista" sobre las confluencias, pero se ha mostrado convencida de que encontrarán "un punto en común", pues "está bien que haya pluralidad, pero ese pluralismo tiene que encontrar vías de entendimiento".

Sobre la posibilidad de que en las elecciones de noviembre aumente la abstención, ha alertado de que al votar se puede expresar el "cabreo" que mucha gente siente, pero abstenerse solo expresa "impotencia", y ha insistido en que la secuencia para negociar una coalición electoral debe ser "escuchar, hablar, pactar"



La apuesta de Baldoví

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, apuesta claramente por presentarse a las elecciones generales del 10 de noviembre en coalición con Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón ya que esta "puede ser la opción de mucha gente desencantada" y "genera ilusión". Baldoví cree que tras el acuerdo frustrado para formar gobierno "hay cierta decepción en los actores fundamentales que han intervenido en las negociaciones". Según ha señalado Baldoví esta mañana en À Punt, se trata de su opinión personal, pero cree que "sería lo mejor para las opciones de su partido".

Una decisión que cree que no afectaría al Botànic II. "Una cosa son las elecciones generales y otra el gobierno de la Generalitat", ha asegurado. Sin embargo, ha añadido que habrá que esperar a ver qué es lo que decide el partido en la ejecutiva prevista para este lunes, ya que según dijo "hay diferentes corrientes" dentro de la formación. Asimismo, Baldoví ha dicho que si hay coalición, la formación trataría de mantener sus siglas, aunque todo dependerá del acuerdo al que se llegue.

En todo caso, las opciones de Compromís no pasan solo por Más Madrid. De hecho, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este lunes que ha hablado con la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, para llegar a un acuerdo y presentar una lista conjunta para estos nuevos comicios. "No estamos lejos", ha añadido Iglesias, para el que es "legitimo y muy previsible" que Íñigo Errejón haya decidido presentarse a las generales del

10 de noviembre con su plataforma Más Madrid.

En los últimos días, dirigentes de Compromís han planteado posturas discrepantes sobre la conveniencia de buscar coaliciones para las nuevas elecciones, aunque todos ellos se remiten a lo que se hable en la ejecutiva de este lunes.

Por su parte, el síndic de Compromís en las Cortes, Fran Ferri (del Bloc), cree que la oferta electoral "debe ser diversa y plural, como lo es la sociedad", y considera necesario que la ciudadanía tenga el 10 de noviembre un "abanico bastante amplio de opciones" para que ningún votante se quede en casa.

Y como ya ha dejado claro, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se ha mostrado dispuesto a articular un pacto electoral con el partido de Íñigo Errejón, aunque no ha cerrado la puerta a presentarse con Podemos si la formación de Pablo Iglesias "formaliza una oferta". Baldoví ve en Errejón una persona que "manifiestamente ha tenido la voluntad de llegar a acuerdos" y cree que sería más sencillo con él desbloquear la situación, reconociendo que ha habido contactos con la formación. "Antes de tirarte a la piscina debes ver si hay agua".

También ha hecho referencia a las encuestas que indican que las nuevas elecciones favorecerían fundamentalmente el PP. El diputado de Compromís en el Congreso cree que los populares se verán beneficiados por la caída de Ciudadanos y de Vox, pero piensa que el bloque de centroderecha no superará el de izquierdas. "Enfrente estas elecciones con ilusión. Compromís con la cara bien alta: hemos hecho nuestra tarea".