Abascal afirma que España "fue vacunada contra la inmigración islámica"

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó hoy que "la ventaja" de España respecto a otros países europeos es que "fue vacunada contra la inmigración islámica" y que su "desventaja es el separatismo", durante una intervención en un acto del partido ultraderechista Hermanos de Italia en Roma.

"España tiene una ventaja: que fue vacunada contra la inmigración islámica durante ocho siglos de ocupación y ocho siglos de reconquista. La ventaja es que no hemos llegado a los niveles de inmigración islámica de los países del centro de Europa", afirmó Abascal.

Abascal recalcó que "el problema de España es que una parte de los españoles ha dejado de quererse a sí mismos. Que la desventaja (de España) es el separatismo, un separatismo que es tolerado por las izquierdas y la derechas que han pactado sistemáticamente con él".

Aseguró que su partido luchará para acabar con las que calificó como "noticias falsas" de que "todas las culturas y religiones son iguales y valen lo mismo" porque, subrayó, "esto no es verdad".

En su discurso atacó a los que llamo "burócratas de Bruselas que intentan diluir los siglos de esta historia" de las diferentes naciones europeas.

Citó al papa Benedicto XVI sobre la defensa de los valores cristianos, que son la "levadura" del Viejo Continente, y se refirió a una "Europa cada vez más miserable, que ha perdido la fe, que no cree en si misma, y donde se censuran debates como, por ejemplo, el de la ideología de genero".

"Las oligarquías políticas, económicas y culturales europeas han traicionado a los europeos y están llevando a las naciones a un callejón sin salida", añadió.

Criticó la "política de fronteras abiertas" que está, en su opinión, "erosionando y acabando con la seguridad en nuestras calles, sobre todo para las mujeres, y está destruyendo nuestra cultura y nuestra civilización".

Según su parecer los "burócratas" de Europa imponen a los países "impuestos masivos" o "políticas que no hemos votado" y están "robando la identidad".

También citó al papa Juan Pablo II y su frase sobre el "no tengáis miedo", al destacar que este movimiento trasnacional de soberanistas debe seguir luchando para "representar a quienes no tienen voz, a quienes no se sienten representados por los burócratas, frente a (el inversor estadounidense George) Soros, y frente a las Naciones Unidas, las lobbies y las ONG izquierdistas y defendiendo a la familia".