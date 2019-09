PSOE y Unidas Podemos retomarán esta semana los contactos para desencallar la investidura

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avanzado este lunes que los socialistas iniciarán esta semana contactos con Podemos para que se pongan en marcha los equipos negociadores y se aborde el documento para un gobierno progresista. De momento, han cerrado un encuentro con ERC para este miércoles en el que estarán el propio Ábalos, Adriana Lastra, Gabriel Rufián y Carolina Telechea.

En rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal, a la que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha trasladado el acuerdo programático que desbloquee la investidura, Ábalos ha dejado claro que el PSOE no asumirá ninguna presión "que ponga en cuestión la estabilidad del país".

Ábalos no ha concretado la fecha de reunión con Pablo Iglesias, si bien ha dado prácticamente por hecho que será la segunda semana de septiembre.

El secretario general del PSOE también se reunirá este miércoles en Cantabria con los regionalistas cántabros (PRC), en concreto con el presidente Miguel Ángel Revilla, y viajará ese mismo día al País Vasco, donde se reunirá con el PNV.

En su comparecencia ante la prensa, Ábalos ha afirmado que el PSOE no prevé ni desea la disolución de las Cortes porque no contempla elecciones y ha pedido al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que anteponga la propuesta política "a otras consideraciones de poder" y "no se una" al bloqueo de las derechas.

En las reuniones de esta semana con los equipos negociadores de Podemos, el responsable socialista ha explicado que se expondrán "diversas formas de cooperación" entre ambas fuerzas políticas para poner en marcha el programa.

Ábalos ha hecho hincapié en que los socialistas quieren explorar "otras vías" y hablar de lo que interesa a la gente "y a la gente no le interesa cómo se reparte el poder, sino qué se hace con el poder".

Por ello, ha dicho, "la prioridad es el qué, no quienes" y ha recordado a Pablo Iglesias que su presencia en el Consejo de Ministros no garantiza que salgan adelante sus propuestas. "Es el Parlamento el que garantiza el cumplimiento de los acuerdos", ha aseverado.

No obstante, ha admitido que si se llega a un acuerdo de programa de gobierno "también es normal que se discutan los medios para el control de su cumplimiento".

Sobre un posible gobierno de coalición "en diferido" con Podemos, Ábalos ha reiterado que la alternativa no es gobierno de coalición o elecciones: "es gobierno o elecciones, y se tiene que conocer que los actores del bloqueo no aportan ninguna alternativa".

También ha llamado a los representantes progresistas a no entrar en la estrategia de la derecha, donde "sólo abunda la desconsideración, la descalificación y la falta de respeto".

El responsable socialista ha cargado contra PP y Cs, a quienes ha dicho que "no están exentos de responsabilidad, ni son meros observadores" y les ha reprochado que no hayan sabido asumir los resultados electorales.

A la pregunta de si el PSOE preveía convocar el Comité Federal, Ábalos ha dicho que no hay previsión de convocatoria como tampoco la hay de disolución de las Cámaras. "No queremos que se produzca ese hecho. Ni lo prevemos, ni lo deseamos"

No obstante, sí ha avanzado que la Ejecutiva ha acordado convocar el Comité municipal para el día 7 y el autonómico, para el 14 de septiembre.

En definitiva y de cara a la investidura, Ábalos ha asegurado que "hay tiempo". "Siempre hay tiempo si se quiere, si no se quiere da igual el tiempo que pongamos, es un tema de realismo y voluntad", ha añadido.