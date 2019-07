Isal Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo buscan ser candidatos a la Presidencia

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado su candidatura para el pleno de investidura ante el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, y ha apremiado tanto a Ciudadanos y a Vox a que se entiendan.

"Le he trasladado que de las opciones posibles la mía, la que encabeza el PP, es la que tiene prácticamente todas las posibilidades de salir adelante frente a la del PSOE, que concita más rechazos", ha señalado en rueda de prensa, en la Cámara autonómica, tras reunirse con Trinidad en el marco de la ronda de contactos con las formaciones políticas.

Díaz Ayuso queda ahora a expensas de la decisión del presidente de la Asamblea que debe esta misma tarde poner fecha al pleno y elegir a la persona que cuenta con mayores apoyos. La 'popular' entiende que sus negociaciones con Ciudadanos y Vox van en la buena dirección y que sus "síes están en camino".

Gabilondo no quiere los votos de "tránsfugas" de Cs



El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado esta tarde que no quiere votos "vergonzantes ni mucho menos de tránsfugas" de Ciudadanos (Cs) para lograr su investidura como presidente de la Comunidad, aunque ha abierto la puerta a aquellos diputados que discrepen públicamente de la línea del partido naranja como hizo Manuel Valls en la constitución del Ayuntamiento de Barcelona.

Así se ha expresado Gabilondo en la rueda de prensa posterior a la reunión sobre apoyos a la investidura que ha mantenido a las 17 horas con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, preguntado por la posibilidad abierta hoy por el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, de que tres diputados de Cs votaran a favor de la investidura del diputado socialista, renunciando a entrar en el Gobierno regional si la formación naranja si se lo pedía.

"Alguien ha hablado de Tamayazo. Yo no estoy en esas cosas, no las quiero, lo digo con claridad. Otra cosas es que haya votantes de Cs que no ven claro eso. Manuel Valls no votó a escondidas por la tarde, dijo públicamente lo que quería hacer. Si hay alguien en Madrid (de Ciudadanos) que quiera otra opción, me parecerá bien y es legítimo que la haga. No me parece lo más probable, la verdad, para qué vamos a hacer fantasías. Pero no buscamos ese tipo de apoyos a no ser que sean apoyos expresamente y públicamente manifestados. No queremos ningún apoyo vergonzante y menos de tránsfugas. No lo que pretendemos ni es nuestra estilo. No aspiro a ser presidente de cualquier manera o precio", ha recalcado.



Le parecería mal que no fuera propuesto como candidato

El portavoz del PSOE en la Asamblea ha señalado que se ha propuesto al presidente de la Cámara como candidato en el Pleno de investidura de la semana que viene, tal y como hizo hace cuatro años, aunque en aquella ocasión finalmente la elegida fue Cristina Cifuentes porque contaba con más apoyo, pero ahora ha argumentado que la situación es distinta.

"No es que haga un ejercicio de arrogancia y audacia. Yo acepto la candidatura con mucho gusto y me corresponde hacer la propuesta por muchas razones. No solo porque ganamos las elecciones, no solo porque somos el grupo mayoritario, sino porque además tenemos más apoyos en este momento. Contamos con el apoyo de Más Madrid y Unidas Podemos, con el que hemos trabajado el mismo texto, un apoyo de 64 diputados. Con estos argumentos entendemos que hay una posibilidad con los estatutos y el reglamento en la mano", ha manifestado.