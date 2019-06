Arnaldo Otegi, sobre la investidura de Pedro Sánchez: "Ni bloqueos, ni cheques en blanco"

El coordinador general de EH Bildu Arnaldo Otegi ha asegurado en una entrevista en el Canal 24 horas de RTVE que su partido tratará de llegar a un acuerdo con ERC para no obstaculizar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Vamos a intentar llegar a un acuerdo con ERC. No vamos a permitir el acceso de la extrema derecha. Nuestra posición es: no bloqueo, no cheques en blanco", ha explicado el político vasco.





.@ArnaldoOtegi sobre la investidura de Sánchez: "Vamos a intentar llegar a un acuerdo con ERC. No vamos a permitir el acceso de la extrema derecha. Nuestra posición es: no bloqueo, no cheques en blanco" https://t.co/ajB01vnNXF#LaNoche24h pic.twitter.com/M3vjZZ844N — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

.@ArnaldoOtegi: "Mañana no estaremos en el acto pero si en el minuto de silencio (...) Porque a diferencia de otros, nosotros respetamos a las víctimas pero a todas víctimas. No consideramos este acto como un acto integral" #LaNoche24h pic.twitter.com/Prxcl9CLRI — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

Otegi agradece a RTVE la entrevista pese a las "múltiples presiones"

Monasterio (Vox) no acude a la entrevista

Lo siento pero no voy a participar en este programa como coartada para invitar al terrorista Otegui. VOX no va a colaborar en el blanqueo político y mediático de ETA #NoQueremosVerAOtegui https://t.co/N72AMwxfBz — Rocio Monasterio (@monasterioR) 26 de junio de 2019

Arnaldoque se llevará a cabo en el Congreso, aunque sí formarán parte del minuto de silencio. "Mañana no estaremos en el acto pero si en el minuto de silencio (...) Porque a diferencia de otros, nosotros respetamos a las víctimas pero a todas víctimas. No consideramos este acto como un acto integral", ha comentado.Arnaldo Otegi ha agradecido a RTVE que le haya ofrecido la oportunidad de acudir a la entrevista a pesar de las "múltiples presiones" recibidas por parte de la corporación pública."Soy muy consciente de que", ha subrayado el dirigente abertzale en relación a las críticas recibidas por parte de partidos políticos como el PP, Ciudadanos y Vox, así como por parte de asociaciones de víctimas del terrorismo.En este sentido, Otegi ha agradecido la "oportunidad" que le ha brindado la cadena públicasobre él con un criterio "más objetivo" al poder expresarse personalmente y evitar así que "otras voces" hablen por él.El dirigente de EH Bildu, que ha relatado que durante su etapa en prisión veía 'La Noche en 24 Horas' del Canal 24 Horas y por lo tanto se trata de un formato que le es "familiar", ha defendido la cadena pública y, en este sentido, ha subrayado que "como persona de izquierdas" que es para él "lo público" es "importante" y es necesario "preservarlo".Al inicio del programa, el conductor del mismo, el periodistapor el que, según ha recordado, han pasado representantes de todos los partidos con representación parlamentaria.En este sentido, ha subrayado quey, en la misma línea que ha defendido la Dirección de Informativos de TVE, ha defendido la pluralidad informativa."Los informativos de TVE han entrevistado a representantes de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, como es el caso de Bildu, que tiene cuatro diputados en el Congreso", ha argumentado la presentadora del Telediario 2 Ana Roldán durante la emisión del mismo.La presencia de Otegi en este espacio de la cadena pública ha provocado, no obstante, que Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid,en el mismo espacio como medida de protesta."Lo siento pero. Vox no va a colaborar en el blanco político y médico de ETA", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.Una medida que ha sido aplaudida por el líder de su formación, Santiago Abascal, que le ha dado la "enhorabuena". "Somos el partido de Ortega Lara, José Alcaraz y Ana Velasco. Que no nos haya dicho para blanquear a los asesinos de ETA. Lo de TVE invitando al terrorista Otegui Es Una vergüenza y Una indignidad", ha enfatizado.