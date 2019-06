Iglesias responde al PSOE que quiere trabajar en un gobierno de coalición

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reclamado este lunes al PSOE que se siente a hablar de programa y equipos para formar un gobierno de coalición y deje atrás presiones y "dinámicas de ruido".

"Toca proteger las negociaciones, no compartimos estilo de mandar mensajes a través de medios de comunicación. Hemos aprendido la lección de 2016", ha señalado Iglesias en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press. "No es sensato negociar así, como si fuera un partido de tenis", ha afeado al PSOE, al que ha contestado que no va a entrar en "dinámicas de provocación".

A su juicio, ello implica "hablar de programas y de equipos de trabajo y de gobierno". "Es lógico que ante esta propuesta haya sectores minoritarios que tengan nostalgia de la época del bipartidismo, pero estamos ante una oportunidad histórica", ha añadido.