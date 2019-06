UPN advierte de que "tendrá consecuencias"

El cabeza de lista de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, considera que la elección de la Mesa del Parlamento Foral evidencia que "hay un acuerdo entre el PSN y EH Bildu" y eso, según ha apuntado, puede tener consecuencias en la postura de los diputados regionalistas ante la investidura de Pedro Sánchez.

"No podemos dar el apoyo a un presidente que es capaz de pactar con los amigos de Josu Ternera, no lo hemos hecho nunca, nos parece inmoral y no lo vamos a hacer en el futuro", ha sostenido Esparza, quien ha añadido: "Esto es así y mantenemos la palabra dada, nosotros sí mantenemos la palabra dada".

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas tras la constitución del Parlamento Foral y la elección de la Mesa que ha quedado presidida por Geroa Bai y de la que forma parte también EH Bildu.

Tras dar la enhorabuena al nuevo presidente, Unai Hualde, ha sostenido que lo visto en la sesión "ha sido un paripé, un teatro perfectamente orquestado", que ha evidenciado que "en definitiva y desgraciadamente hay un acuerdo entre el PSN y EH Bildu".

"Eso es lo que se ha visto hoy", ha aseverado Esparza, quien ha recordado las peticiones de Uxue Barkos en el sentido de que la presidencia tenía que ser para Geroa Bai, EH Bildu tenía que estar en Mesa y "que la gobernabildiad de Navarra no podía estar en manos de Navarra Suma".

Dos de ellas ya se han cumplido, ha indicado el candidato de NA+, quien ha acusado al PSN de haber "cedido a ese chantaje", tras lo que se ha preguntado "si va a pasar esa línea inmoral de terminar pactando un gobierno con EH Bildu".

Eso, ha remarcado, es lo que tendrán que explicar los socialistas al conjunto de la sociedad navarra y española porque, a su juicio, "esto marca un antes y un después".

"Navarra no quería un presidente del Parlamento nacionalista"



Preguntado sobre si se ve más lejos de la Presidencia de Navarra, ha apuntado que "esto va a ser muy largo" para subrayar a continuación que "en cualquier caso la sociedad navarra no quería un presidente del Parlamento nacionalista, eso es lo que se había dicho y lo que resultó de las urnas" y ahora lo hay.

En esa línea ha comentado que lo mismo que consideraba "inmoral" que Barkos fuera presidenta de Navarra con el voto de EH Bildu, le parece "inmoral" que "el PSN pueda liderar esta comunidad con la abstención de EH Bildu".

"Con los amigos de los asesinos no se puede pactar, no se pueden recibir las abstenciones, creo que con aquellos que hacen homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel hay que marcar una línea clara porque aquí desgraciadamente todavía hay comportamientos que desde el punto de vista de la ética, la libertad y la democracia dejan mucho que desear", ha agregado.

Para que la socialista María Chivite sea presidenta "necesita los votos de EH Bildu, el apoyo de EH Bildu, la abstención de EH Bildu", ha insistido Esparza, quien ha apuntado que el propio Pedro Sánchez tendrá que explicar si es capaz de conformar un Gobierno en Navarra que esté "en manos de EH Bildu", puesto que, en su opinión, "lo que sucede hoy y lo que pueda ocurrir va a contar sin ningún tipo de dudas con la bendición de Sánchez"