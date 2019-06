Podem no asegura su apoyo a la investidura de Puig si no hay acuerdo de gobierno

La situación de bloqueo a la que han llegado las negociaciones para un nuevo Botànic entre las tres formaciones implicadas (PSPV, Compromís y Unides Podem) no ha hecho más que agravarse en las últimas horas.

Tanto es así que está condicionando el apoyo de uno de los actores, Unides Podem, a la investidura hoy de Ximo Puig. En un comunicado, la formación morada, que esta mañana se ha levantado de la mesa de negociación con el PSPV-PSOE y Compromís por entender que la última oferta que les han hecho no se ajusta al peso político que tienen, advierte de que no puede asegurar su voto favorable al nombramiento si no va ligado a un acuerdo de gobierno.

Podem destaca que en los últimos días han estado trabajando para conseguir un acuerdo que ahora ven con dificultad. "Se ha trabajado en la confección de un acuerdo programático que respondiese a los retos centrales como la emergencia habitacional, la lucha contra la violencia machista y dar respuestas contra el cambio climático entre otras medidas", aseveran.

La formación morada reconoce que a mediodía del pasado lunes se logró alcanzar un programa de gobierno satisfactorio para todas las partes, donde se reconocían estos objetivos, así como la pluralidad de este nuevo gobierno. No obstante, este acuerdo, según aseguran, se truncó horas más tarde "sin que los motivos estuvieran suficientemente explicados".

Desde Podem afirman que hoy han lanzado diferentes propuestas para alcanzar el anhelado acuerdo, aunque, señalan, "solo hemos recibido negativas y ninguna propuesta alternativa que asegure el cumplimiento de los acuerdos políticos y programáticos y nos permita avanzar".

Ayer la formación morada inició una consulta a los inscritos e inscritas para decidir su voto a la investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat y la participación de Unides Podem en el Gobierno del Botànic. Los inscritos e inscritas han votado favorablemente a la investidura con un 97,34 %; además, han aprobado con un 93,10 % la entrada de Unides Podem en el gobierno valenciano.