JxCat y ERC pedirán la reconsideración de la Mesa

JxCat y ERC pedirán a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de suspender a los cuatro diputados independentistas presos, como paso previo a recurrir al Tribunal Constitucional (TC).



Los diputados de JxCat Laura Borràs y Jaume Alonso Cuevillas han denunciado en rueda de prensa un "golpe al Estado de derecho" por parte de la Mesa y han anunciado que presentarán un escrito para que la Mesa reconsidere la suspensión de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Oriol Junqueras. Borràs ha denunciado que la "injerencia" de la justicia en el Congreso, que cree que ha propiciado el PSOE, es "terrible" porque "modifica las mayorías y la soberanía popular".



La dirigente de JxCat y compañera de filas de tres de los cuatro suspendidos (Sànchez, Turull y Rull) no ha concretado si harán correr la lista, porque aún no han podido hablar con los afectados, que siguen en prisión preventiva, pero ha subrayado, en todo caso, que respetarán su voluntad.



Por su parte, Cuevillas, letrado del equipo legal de Carles Puigdemont que consiguió un escaño por Girona en las elecciones generales, ha calificado la decisión de la Mesa como "un golpe al Estado de derecho", ya que es "inédito" que se suspenda a un diputado "sin una resolución judicial firme". Ha admitido que no tiene mucha confianza en que prospere el recurso de amparo al TC, porque "no ha destacado por su imparcialidad", pero ha indicado que es un paso necesario para acceder a los tribunales europeos e internacionales. Cuevillas ha augurado que todo esto acabará "pasando factura" al Estado y que la "batalla" la van a ganar en las instancias europeas.



Por su parte, fuentes de ERC han explicado que también presentarán una petición de reconsideración dirigida a la Mesa del Congreso para que revoque su decisión de suspender a los diputados presos.



ERC ha protestado por la decisión de la Mesa y ha advertido: "Los han suspendido en España, pero no podrán suspenderlos en Europa".



Desde su cuenta personal en Twitter, Junqueras ha insistido en esta idea: "Un preso político entrando en el Parlamento Europeo es la mejor manera de denunciar la represión del Estado español, es poner en jaque al Estado ante toda Europa".





Ens han suspès a Espanya però no ho podran fer a Europa! #26M

Un pres polític entrant al Parlament Europeu és la millor manera de denunciar la repressió de l'Estat Espanyol, és posar en escac a l'Estat davant de tota Europa! https://t.co/BXrVPICyT8 — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) 24 de mayo de 2019