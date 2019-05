Detenido en Francia Josu 'Ternera', histórico jefe de ETA

El histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', fue detenido este jueves en los Alpes franceses, donde residía, y se encuentra bajo custodia en un cuartel de la Gendarmería a la espera de ingresar en prisión para cumplir una condena de ocho años.



Según informaron a Efe fuentes judiciales francesas, Urrutikoetxea no será presentado ante un juez de instrucción y entrará directamente en prisión para purgar la pena de ocho años que le fue impuesta el 1 de junio de 2017 por su papel como miembro del aparato político de la banda terrorista ETA.



Al haber sido juzgado entonces en rebeldía, tendrá la oportunidad si lo desea de presentar un alegato para ser procesado de nuevo por los mismos delitos.



Sin embargo, 'Ternera' ha sido hospitalizado después de pasar por un cuartel de la Gendarmería. El exjefe de ETA pidió ser examinado por un médico en la brigada de la Gendarmería adonde fue trasladado tras su arresto y a continuación se le condujo a un hospital, donde ha quedado ingresado.



Mientras tanto, la Audiencia Nacional revisa los elementos acusatorios en su contra para solicitar una entrega temporal a las autoridades francesas.



Urrutikoetxea, que llevaba en la clandestinidad desde 2002, fue arrestado en el departamento de Alta Saboya, donde vivía actualmente, en una operación conjunta entre la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI, los servicios de inteligencia de la policía francesa) y la Guardia Civil.



Fue capturado en Sallanches, una localidad de 15.000 habitantes en pleno corazón de los Alpes franceses y muy cerca de Suiza, a unos 50 kilómetros de Ginebra.



Pedro Sánchez ha celebrado en Twitter la detención:



La cooperación franco española vuelve a demostrar su eficacia. Mi reconocimiento a la @guardiacivil y al Servicio de Inteligencia francés, la #DGSI, por la detención del dirigente de ETA, Josu Ternera, en Francia. Hoy más que nunca un abrazo a todas las víctimas del terrorismo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de mayo de 2019

Huidas

Diputado en el Parlamento vasco

Nacido en Vizcaya el 24 de diciembre de 1950, a Josu 'Ternera' se le considera, y participante en los intentos de negociación desarrollados por la banda terrorista.Fue uno de los componentes, con David Pla e Iratxe Sorzábal, de la comisión de la organización terrorista que se desplazó en 2011 apara intentar una interlocución con las autoridades españolas que no se produjo. Los tres fueron finalmente expulsados de Noruega.Su papel en ese tiempo en el aparato políticoTambién fue elEn su larga vida en la clandestinidad, Josu 'Ternera'al cerco de la policía, según dijo la fiscal en el último juicio celebrado contra él en Francia.En particular, la operación policial que se organizó contra él el 16 de julio de 2015 en una granja de los Pirineos franceses del departamento de Ariège, sobre la base de informaciones recibidas de las fuerzas del orden españolas.Aunque la víspera los investigadores habían creído identificarlo en esa explotación de la localidad de Durban-sur-Arize junto a su pareja,, y la hija de ambos, el cuerpo de operaciones especiales de la Gendarmería (GIGN) sólo encontró a estos dos últimos.También iban tras él las fuerzas del orden francesas cuando el 7 de octubre de 2015 dieron en Saint Denis, ciudad al norte de París, con su hijo Egoitz, que también estaba en busca y captura por su pertenencia a ETA y acumulaba tres condenas en rebeldía.Antes de la condena a ocho años de 2017,, una de ellas igualmente en rebeldía, en diciembre de 2010.La primera fue a diez años de prisión tras su detención en Bayona el 11 de enero de 1989. Tras cumplir esa pena, fue entregado en 1996 a España, donde se le vinculó con el atentado del 11 de diciembre de 1987 deen el que murieron once personas -seis menores-.La Audiencia Nacional lo mantuvo preso por su relación con el hallazgo de armas y documentación de ETA en la cooperativade Hendaya (Francia), hasta que el Tribunal Supremo ordenó su puesta en libertad en enero de 2000, al entender que por esos hechos ya había sido juzgado y condenado en Francia.Mientras estaba en prisión fue elegido(EH), e incluso miembro de la comisión de Derechos Humanos de esa Cámara, y concejal en Ugao-Miravalles, su pueblo natal.El Tribunal Supremo (debido a su condición de parlamentario). La Fiscalía argumentó que "necesariamente" tomó la decisión de cometer ese atentado en el que murieron once personas.Josu T'ernera' no compareció en ninguna de las dos ocasiones en las que lo citó el Tribunal Supremo, de modo que este organismo. Permanecía desde entonces en paradero desconocido e incluido en la lista de más buscados de Interpol.La dirección de ETA puso a Josu 'Ternera' como negociador en las conversaciones de Argel en 1989 y en las de la tregua de 1998 pese a que en ambos casos estaba preso.