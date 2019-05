Cuando se muere una madre...

A la memoria de María Jesús Hernández Alayón

Después de poco más de dos semanas de su partida, podemos, por fin, verbalizar el enorme sentimiento de desconsuelo que nos ha producido la muerte de nuestra madre. Y confesamos que no solo lo hacemos como público homenaje a su memoria; también, en el fondo, nos mueve a hacerlo una finalidad catártica a través de la palabra. Hemos podido comprobar cómo el fallecimiento de nuestro padre no produjo en nosotros sentimiento de orfandad alguno. Por más que el amor que le profesábamos era inmenso, María Jesús, nuestra madre, había suplido sobradamente aquella dolorosa ausencia. A pesar de sus limitaciones físicas sentíamos su amparo, como en nuestra niñez. A ella acudíamos a contarle nuestras alegrías, también a solicitar su consejo por nuestras preocupaciones, aunque procurábamos hacerle creer que nuestra felicidad era permanente.

Ahora sí que nos sentimos huérfanos, aunque trataremos de transformar ese sentimiento inevitable de ausencia en un sentimiento de gratitud, de eterna gratitud por tanto amor recibido, por tantas cosas?

Era nuestra madre una persona sensible, con todo lo bueno y lo malo que puede conllevar un carácter con tal predisposición afectiva. Entrañable, cariñosa en exceso, si es que en estos asuntos del corazón, cuando se valoran los aspectos positivos, puede haber algún resto que sobre para ser reutilizado en otro beneficio. Recuerdo su extraordinaria capacidad narradora, que ahora valoro; una excelente contadora de historias que conseguía que nunca nos aburriéramos a su lado. Siempre tenía una vieja anécdota que revivir de su infancia y adolescencia en el pueblo, de su estancia en Venezuela (¡cómo le cundieron vitalmente aquellos años en una tierra que tanto amó!: nos contaba cómo había llorado cuando hubo de regresar al terruño, ahora con perspectivas más halagüeñas). Casi he podido reconstruir nuestras infancias con sus historias basadas en situaciones de un aparente mínimo interés: ¡si les contáramos! Y esta característica queremos resaltarla ahora, pues tan buena narradora era que al final caíamos en la cuenta de que era capaz de repetirlas como si estuviera leyéndolas en el libro de su memoria y que ahora esperamos no olvidar. Hay una novela muy reciente de tono autobiográfico en la que el autor confiesa que su madre era una narradora caótica, y que de ella había heredado el caos narrativo que lo caracterizaba. Probablemente seamos también nosotros unos caóticos narradores, pero, si así fuera, no es, precisamente, porque lo heredáramos de nuestra madre.

Recordaba últimamente fragmentos del romancero, cualidad que desconocíamos, y muchas coplas populares. Y tenía muy buen oído, muy bueno, lo podemos asegurar ("siega, siega segador, y al segar ten cuidado tontín que te puedes cortar?", recordamos oírsela cantar, y nunca supimos su origen, si era parte de alguna melodía popular, o de una zarzuela: ya no nos lo podrá decir, y vaya que lo lamentamos). Sí es verdad que no había mucha coincidencia en nuestros gustos en relación con la música de hoy, aunque últimamente le hacíamos creer que sí los compartíamos.

Le gustaba mucho la música canaria: no se perdía los programas de la tele, aunque fuesen las reposiciones de Tenderete. Le encantaban las folías y las malagueñas, por su contenido sentimental y amoroso: "Se planta una mata seca y vuelve a reverdecer / cuando se muere una madre?". Otra copla que solía cantar concluía así: "? porque una madre consuela a un hijo cuando está triste".

¡Qué tremenda paradoja, mamá, hoy más que nunca es cuando necesitamos de tu consuelo! Que ya lo estamos recibiendo sintiéndonos agradecidos por tantos años de cariño y felicidad a tu lado.

Tus hijos Ana María, Juan Carlos y Humberto