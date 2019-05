Zeta-Zetas, la murga 'Got Talent'

Al grito de "¡campeones, campeones!" fueron recibidos en la tarde de ayer, primero en el aeropuerto Tenerife-Norte y luego en la plaza de La Candelaria, los componentes de la murga Zeta-Zetas, formación que se impuso la noche del lunes en una ajustada votación telefónica ?23,61% frente a los 23,32% que recibió Juan San Juan? en el programa Got Talent, emitido por Telecinco.

La formación de Javi Lemus cumplió un sueño que comenzó el pasado verano, cuando participó en el casting que se realizó en el parque marítimo de la capital tinerfeña. El equipo de Got Talent, desde que los vio, lo tuvo claro, y así se lo hizo saber a la murga: "Hace años que no habíamos visto algo tan bueno". En aquella oportunidad la murga 3D del Carnaval acudió al proceso de selección con dos de fragmentos del repertorio de los últimos años: La radiografía y El Posit. Desde el mes de septiembre, Zeta-Zetas ideó el repertorio para conquistar Got Talent. A las audiciones, que se celebraron en Barcelona, concurrieron con La radiografía, del repertorio del Carnaval 2018. Dejaron en el local la trompeta y la percusión e hicieron valer la letra. Desde esa oportunidad, Javi Lemus tocó el corazón del jurado, en especial de Risto Mejide. El director de Zeta-Zetas explicó que las donaciones de órganos le había tocado muy de cerca con el fallecimiento en agosto de una amiga de la murga: Gara Brito Placer. La valoración del polémico jurado fue contundente: "Hemos tocado el cielo".

Tras la audición de Zeta-Zetas, en el programa que se emitió el 18 de marzo, la murga ganadora pasó a semifinales, y apostó por El hombre fuego. Su letrista, Santi Martel, saldó la deuda con quienes dicen que a las murgas les falta frescura en sus repertorios y, en cuestión de días, casi horas, preparó una adaptación de la letra para incluir una mención al incendio de la catedral parisina de Notre Dame, que, con el montaje musical de Pablo Moreno, volvió a encantar. Risto Mejide sentenció: "Ha sido un mensaje potente", impresionado por ver "tanta gente sobre el escenario con un mensaje que nos involucra a todos". La también jurado Eva Isanda lo bordó: "Sois como los juglares de ahora; si os presentáis a las próximas elecciones os voto". Zeta-Zetas consiguió el lunes 23 el pase directo gracias a la votación popular, con el respaldo del voto telefónico del 40,61%, muy superior al segundo clasificado, Victory Cheerleadres, con un 12,3%. Encima, con el arrope del Cabildo de Tenerife, que los designó embajadores por la proeza televisiva. Y lo que estaba por llegar.

A la final del lunes pasado, Zeta-Zetas acudió con el tema que había enamorado a los encargados de la preselección de Tenerife, El Posit (2017), y lo aderezó con El Hombre espejo, con el que incluso llegaron a acompañar en la gala de la reina de 2016 a Ana Torroja, unido al Amigo imaginario (2018). Aunque el ganador de la final solo dependía de la votación telefónica, Risto Mejide dejó otra de sus perlas para el currículum de Zeta-Zetas: "Os pondríais todos los días en prime time nacional para que os vea todo el mundo?", para añadir, en referencia a los 25.000 euros para el ganador que le sabía mal que "si os lleváis el premio os vais a llevar 20 euros por barba".

Los centenares de personas que secundaron la emisión en director del programa desde la pantalla gigante del escenario de las Fiestas de Mayo, en la plaza de La Candelaria, se fundieron en un abrazo cuando a la una menos cuarto de la madrugada de ayer se desveló que Zeta-Zetas no solo estaba entre los cuatro más votados, sino que... era el más votado.

Al término del programa, Lemus se afirmó en el Facebook de la murga que Zeta-Zetas sigue siendo "la misma murga humilde, y otra vez a preparar el concurso, para dar qué hablar".

Ya en el mediodía de ayer se anunció la llegada de la murga al aeropuerto Tenerife-Norte a las 18:00 horas y se invitaba a los seguidores y amigos a acudir a recibirlos y/o participar en el agasajo preparado en el escenario de la plaza de La Candelaria, donde menos de 24 horas antes se había reunido para ver la final que ganó la murga 3D del Carnaval.

Nada más desembarcar y mientras esperaban para recoger el equipaje, las felicitaciones no se hicieron esperar entre los pasajeros que se dirigieron a los componentes de la murga de La Salud. Cada paso fue emitido por el Facebook oficial de Zeta-Zetas, donde se recibió el saludo de Caridad Gutiérrez Expósito, desde Londres, a la que Javi Lemus le prometió que cantarían en la plaza de España un fragmento que dedicaron en la final de este año a Canarios sin alas, y que sopesaron interpretar en el programa del pasado lunes.

La llegada al aeropuerto de Zeta-Zetas trajo al recuerdo aquellos ascensos del Tenerife. No hubo guagua descapotable por la autopista ni saludo en el balcón en el Palacio Insular. Pero la emoción fue máxima en Los Rodeos: ellos salieron a saludar a al medio millar de personas que los esperaban cantando el pasacalle, que quedó en segundo plano al grito de "¡campeones!". De ahí a la plaza de La Candelaria, donde interpretaron los tres fragmentos con los que triunfaron en la odisea Got Talent.

Ayer no estaban encorsetados por los 30 minutos del concurso, pero sí por la llegada de la movilización de Venezuela.

Zeta-Zetas no solo gana un concurso, sino demuestra que la murga también es un embajador cuyo mensaje se entiende en toda España. Y enamora.