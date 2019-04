No tajante de CC a Sánchez si pacta con Podemos o los independentistas

Coalición otea el nuevo panorama político y parlamentario estatal surgido de las elecciones del domingo y analiza su estrategia para la nueva legislatura con un par de ideas fundamentales con las que sacar partido a su incontestable éxito electoral al lograr, frente a sus propias previsiones, dos escaños en el Congreso, ambos por Santa Cruz de Tenerife. La primera es la de intentar no desdecirse de su promesa de campaña de que no apoyarán ningún gobierno o pacto de legislatura en el que esté implicado Podemos. Eso al menos hasta que las próximas elecciones autonómicas y locales del 26 de mayo no obliguen a una revisión de objetivos. La segunda es, a la vista de la fragmentación parlamentaria y de geometría variable que se adivina en la Cámara baja, apostar por una posición ambigua de "no estar ni en el Gobierno, ni en la oposición", e intentar "acuerdos puntuales" que redunden en medidas favorables para las Islas.

Los nacionalistas canarios gobernantes en las Islas tratan de hilar fino y jugar su bazas. Dan por hecho que el socialista Pedro Sánchez, ganador de las elecciones, buscará la investidura con algún tipo de pacto con Unidas Podemos, incluyendo o no algún acuerdo adicional con los soberanistas catalanes, y eso les mantiene en el 'no es no' a apoyar la investidura del líder del PSOE. Queda por ver si hay margen para la abstención en una segunda votación, en función de los acuerdos que cierre Sánchez, para evitar el bloqueo, situación que en todo caso requerirá también el voto neutro de algún otro diputado o grupo parlamentario. De entrada, CC rechaza las especulaciones sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez intente sumar los escaños de Ana Oramas y de la otra diputada electa de la formación, la palmera Guadalupe González, para lograr la investidura junto a los teóricos apoyos de Unidas Podemos, PNV, el diputado de Compromís, y el regionalista cántabro del PRC de Miguel Ángel Revilla. Este grupo, junto al PSOE, sumaría los 175 escaños, a uno de la mayoría absoluta necesaria en primera vuelta, y Sánchez necesitaría entonces la abstención de al menos otro diputado. En segunda votación 48 horas después, Sánchez solo requeriría más votos a favor que en contra, y CC valorará el escenario para no situarse abiertamente en la oposición junto al PP, Cs, Vox, o los soberanistas catalanes y vascos, lo que le dificultaría ese objetivo de alcanzar acuerdos puntuales a lo largo de la legislatura. Su hipotética abstención, que no confirman en todo caso, también necesitaría ser secundada por otro grupo, quizá el de ERC.

Tanto Oramas como el secretario general de CC, José Miguel Barragán, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insistieron ayer en estas posiciones, aunque conscientes de que el contexto de las inminentes elecciones de mayo no puede pasarse por alto. Los tres enfatizaron en la incompatibilidad de un apoyo de investidura o acuerdo de legislatura con Sánchez si por medio está la formación de Pablo Iglesias. "Nosotros tenemos un compromiso con los canarios de que no vamos a apoyar un gobierno del PSOE y Podemos. Otra cosa es que después de la investidura, estemos dispuestos a llegar a acuerdos en cada proyecto de ley, en cada decreto o iniciativa en el Congreso en interés de Canarias y en políticas centradas para el país", afirmó Oramas, quien lamenta que la diputada electa de Podemos por Las Palmas Victoria Rosell "haya dicho que hay que exterminar a CC de la política". "A ese tipo de partidos que cree que a los contrincantes hay que exterminarlos, y que propone políticas radicales, no podemos apoyarles".

"Somos gente coherente que siempre cumple sus compromisos y vamos a cumplir con la palabra dada. No tenemos problemas con el PSOE y el PNV, pero el modelo de sociedad y de políticas que propone Podemos no lo compartimos en absoluto", insistió la diputada electa de CC. Afirmó que acudirán a hablar con Sánchez si les convoca y están "dispuestos a tender la mano y a apoyar todo lo que sean pactos de Estado y políticas con Canarias", pero su objetivo es "negociar proyecto a proyecto, y decreto a decreto". "Somos libres de tomar cada decisión. No estaremos ni en la oposición, ni en el Gobierno, sino valorando lo que se vaya llevando al Congreso".

Tender la mano

Oramas no descarta que los contactos de Sánchez con otras formaciones puedan iniciarse antes incluso de la constitución de las Cámaras el 21 de mayo, y de las elecciones del 26, pero sin que eso trascendiera y menos de que se cierren acuerdos por la incidencia que en los mismos puedan tener los resultados de las autonómicas y locales. "Me imagino que a las fuerzas políticas nacionales no les interesa que se visualice determinados acuerdos, pero nosotros estamos abiertos a hablar con todo el mundo", asegura.

José Miguel Barragán, por su lado, asegura que, tras los resultados del domingo, en los que reconoció que CC había superado su expectativa de mantener el escaño de Oramas, "ahora toca ver las posibilidades que hay de que se forme Gobierno y nosotros seguir con nuestra propuesta de diálogo y consenso sobre los asuntos de Canarias y conseguir que el REF y el Estatuto sean respetados por el Gobierno".

Sánchez, destaca la diputada, "es el llamado a hacer Gobierno y será él quien deba valorar a quienes convoca o no para negociar". En ese sentido, "nosotros estamos abiertos a que los asuntos de Canarias estén en la agenda del Gobierno, y si nos llaman dispuestos a hablar". Con todo, insiste en que "vamos a seguir manteniendo que no creemos en los extremos y por lo tanto cualquier Gobierno en el que esté Podemos, no lo vamos a apoyar". "Distinto es que se pueda conformar un Ejecutivo en Madrid y en el día a día en el Congreso y en las relaciones institucionales entre gobiernos podamos llegar a

acuerdos puntuales".

Barragán admite que hay posibilidades de que Sánchez gobierne en solitario con apoyos parlamentarios de investidura o de legislatura, si bien cree que "todavía es muy pronto para saber qué tipo de decisiones va a adoptar".

Fernando Clavijo, presidente de Canarias y candidato a la Presidencia regional por CC en las próxima cita del 26M, tampoco abandonó ayer el argumento nacionalista de que "si Pedro Sánchez forma gobierno podemos hablar de apoyos puntuales, pero no vamos a apoyar un gobierno con Podemos, eso lo dijimos en campaña y nosotros somos personas de palabra". "Sí vamos a estar siempre para Canarias, para que vengan cosas para Canarias, para que se respete el fuero canario, para que vengan los convenios y los recursos comprometidos", insiste en el ismo sentido.

La otra diputada electa de CC, Guadalupe González Taño, insistió en los mismos argumentos, pero evitó sacar conclusiones definitivas hasta que la Comisión Permanente de la formación nacionalista, de la que ella es secretaria de Organización, no haga un análisis colectivo de los resultados y de la situación política y parlamentaria que se vislumbra. "Han transcurridos pocas horas tras conocer los resultados y hay que esperar a hacer un análisis en la Permanente. Hay tiempo, esto tiene todavía mucho recorrido y vamos a ir analizándolo poco a poco y con calma", afirmó.