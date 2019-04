Nueva Canarias entra al Congreso solo cuando va en alianza electoral

Nueva Canarias (NC) sufrió en las elecciones generales de 2019 un importante desabastecimiento de votos en sus tradicionales graneros, donde no solo no pudo recolectar los sufragios necesarios para mantener a su representante en el Congreso de los Diputados, sino que ni siquiera obtuvo una buena posición ante el resto de partidos en sus feudos electorales de siempre. Una situación que le ha costado su diputado en el Congreso, mantener una exigua diferencia de 1.391 sufragios frente a Coalición Canaria (CC) en la provincia de Las Palmas y más de 101.000 votos menos que esta formación en su lucha por la captación del voto nacionalista en el Archipiélago.

Las 36.913 papeletas con su logo depositadas en las urnas, un 3,42 por ciento del total, se convierten en el peor resultado de esta formación en unas elecciones generales. Hay que remontarse a marzo de 2008, cuando concurrió con el Centro Canario Nacionalista (CCN), para ver el segundo peor comportamiento electoral. En esa cita, NC-CCN alcanzaron 38.024 votos, un 3,81 por ciento. Cuatro comicios legislativos después, en este último ha concurrido por primera vez en solitario, empeora sus datos y tiende un manto de incertidumbre para las elecciones del 26 de mayo.

De hecho, salvo en los municipios de Gáldar y Guía, donde se colocó segunda después del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la misma posición en La Aldea de San Nicolás ?localidad natal de su líder, Román Rodríguez?, NC se vio desplazada a la quinta plaza en Agüimes, Santa Lucía o Telde, donde ostentan la Alcaldía.

Es la quinta posición la que más repite en el resto de municipios, aunque en Las Palmas de Gran Canaria, donde integra el tripartito junto a socialistas y Podemos, cae al sexto puesto. Un traspiés que por la importancia de la capital ante la cercanía de los comicios locales y autonómicos pone a NC en una posición muy debilitada, al menos a priori.

Empate a 17 municipios con CC

Asimismo, Coalición Canaria (CC), su rival en la captación del voto nacionalista, le ha superado en más de 101.000 votos en Canarias y ha reducido a solo 1.391 con Nueva Canarias en la provincia de Las Palmas, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife, el partido que gobierna el Archipiélago no tiene la competencia de NC en las islas occidentales. De hecho, el desplome de la formación liderada por Rodríguez en las islas orientales permite empatar a 17 municipios -de los 34 que configuran Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- a Coalición, en ascenso.

Sin embargo, la buena noticia para Nueva Canarias es que en Gran Canaria se impone por votos en 16 de las 21 localidades, frente a las cinco de Coalición, con una diferencia total de papeletas en esta isla de 9.452 -31.950 frente a 22.498-, pero no en las otras dos islas orientales. Así, en Lanzarote, Coalición le supera en los siete municipios, con un apoyo de 7.689 votos frente a los 1.905 de Nueva Canarias, mientras que en Fuerteventura CC no hace el mismo pleno de ayuntamientos porque es superado por un solo voto en Betancuria por NC -103 a 102 sufragios- para un total de 4.588 apoyos para los primeros y 2.338 para los de Román Rodríguez.

Los mejores resultados de este partido nacionalista, fundado en febrero de 2005, han venido con sus alianzas electorales. En 2011, con Coalición Canaria logró un diputado gracias a los 143.881 votos entre ambos, de los que NC aportó su mejor guarismo: 53.329. Y también en los dos citas electorales de diciembre de 2015 y junio de 2016, ya con el PSOE, donde Pedro Quevedo iba de segundo en la lista conjunta y se lograron cuatro y tres escaños.

Esta alianza obtuvo en ambas convocatorias 218.241 votos, en 2015, y 220.471, en 2016. De haberse reeditado y si se suman los resultados de los dos este 28 de abril, habrían alcanzado los 331.096 sufragios. Pero la situación es bien distinta: el PSOE logra cinco escaños y NC lo pierde.

Los argumentos de Rodríguez y Quevedo para explicar esta debacle electoral son la división del voto nacionalista en la provincia oriental -NC y CC a la caza del votante de este espectro político-, el voto útil para evitar "la extrema derecha y la derecha extremada", pero confían que en su Liga, esto es, los comicios locales, remonten y frenen la sangría sufrida. Eso sí, consideran que hay que abrir un proceso de reflexión para analizar lo ocurrió.

Extrapolación de resultados

Además, este paisaje después de la batalla electoral y en puertas, el 10 de mayo, del inicio de la campaña para las elecciones municipales, autonómicas y europeas, aunque con las debidas reservas, puede tener consecuencias en la cita con las urnas el próximo 26 de mayo.

Así, si se extrapolan los datos de esta convocatoria electoral a las municipales, en tres de los municipios de claro apoyo a Nueva Canarias, habría un cambio absoluto en sus grupos de gobierno. En Telde, por ejemplo, aplicando el simulador de la ley de D'Hont, el PSOE obtendría ocho ediles; Unidas Podemos, cinco; Ciudadanos, cuatro; cuatro también el PP y dos Nueva Canarias, Coalición y Vox.

No obstante, al no haber participado ni Más por Telde ni Ciuca en estas elecciones -ambos lograron cuatro asientos cada uno en las municipales de 2015-, el reparto no sería exacto. En Agüimes y Santa Lucía el PSOE sería la fuerza más votada y NC bajaría a la quinta posición.