La conexión que forjó un vigor imparable

La tensión de la fase de ascenso ha dejado paso a las sempiternas sonrisas. El Ciudad de los Adelantados pasea su conquista de élite de la mano, tal y como han ido superando los distintos escollos de una temporada para guardar en la retina. Ayer, una representación morada, encabezada por el técnico Claudio García y completada por las jugadoras Esther Montenegro, Cristina Pedrals y Berta Dalmau visitó El Día para compartir unas vivencias de oro.

"Todos estamos muy contentos. Era nuestro objetivo al principio de campaña y lo hemos cumplido en casa, con toda la afición", comenzó apuntando Pedrals. "Es un sueño hecho realidad. Luchamos desde septiembre para hacer esto", añadió Monty. Un ascenso que llegó "sufriendo", dijo Dalmau. "Estoy vivo de milagro", señaló entre risas el entrenador insular. "Han sido cuatros días duros, sobre todo desde el partido contra el Celta y hasta el del Barcelona".

La victoria casi sin mácula frente al Ynsadiet Leganés abrió el camino de la mejor manera en el debut. Empero, el Clarinos lo pagó caro con la lesión de su jugadora franquicia, Tanaya Atkinson. Y llegó la derrota, un día después, frente al Celta Zorka...

"Empezar ese partido sin Tanaya, ver que no estaba, mentalmente, incluso para mí, fue complicado. Fue lo que quizás nos sacó del encuentro. Aparte, estaba el esfuerzo físico que habíamos hecho el día anterior frente al Leganés, donde jugamos espectacular", aseveró Claudio García.

Aún cojeando, el técnico tiró de la norteamericana en 17 minutos. Una decisión que "no cambiaría" si pudiera volver atrás. "Me da una seguridad brutal tenerla en el campo. Cuando la cosa se complicaba, el balón era para ella y nos generaba mucho. No me arrepiento de nada de lo que he hecho".

Cristina destacó el "sobresfuerzo" que "todo el mundo hizo" para paliar la merma de Atkinson. Solo quedaba "reponerse porque al día siguiente había otro partido que teníamos que ganar", manifestó Montenegro.

Llegada la tercera jornada, si las gallegas ganaban a las madrileñas, el Clarinos se vería abocado a, como mucho, ser segundo y vérselas con el indeseado Campus Promete. Pero el Leganés hizo el favor, algo en lo que "confiaba" Dalmau, y las laguneras cumplieron su tarea ante el Barça CBS. "La fase es una montaña de emociones constantes", agregó la alero barcelonesa.

Aunque en la final contra el ISE Almería todo terminó rodado y el alirón fue una realidad, "el comienzo nos costó por un tema mental", indica Claudio. "Teníamos miedo a no hacerlo bien en casa, con los nuestros. No siendo Promete el rival, perder sí que hubiera sido un fracaso". Esther rememora lo que "costó a ambos equipos anotar la primera canasta del partido. Había tensión porque nadie quería fallar".

Finalmente, terminaron ascendiendo tinerfeñas y logroñesas, las dos primeras clasificadas del Grupo B en la competición regular. "En nuestro grupo se quedaron equipos fuera, como Estudiantes, Alcobendas, Canoe o Gran Canaria, que en el otro habrían sido líderes o habrían competido con el Celta por ello", puso en valor el técnico.

La clave de devolver la élite a la Isla 16 años después fue "la unión del equipo", comentó Pedrals. "Tenemos jugadoras de diferentes países y encajar como lo hemos hecho y lo bien que lo hemos pasado... Este año no lo cambiaba por nada de lo que he vivido", aseguró.

En la misma línea, Montenegro afirmó que cada una de las jugadoras "hemos sabido aceptar nuestro rol y lo que teníamos que hacer dentro del campo. Entendíamos que Tanaya era nuestra referente, que Cris era nuestra base y lo que ella marcaba iba a misa... Llevo mucho tiempo jugando y en pocos equipos he sentido esta unión. Se ha notado dentro del campo", explicó.

"Se veía el buen rollo y que era el año en el que salía todo. Ahora quizás no lo valoramos tanto, pero cuesta llevar a cabo una campaña tan buena", dijo Dalmau.

Todo, a pesar del carácter del responsable técnico. "Mi forma de ser es sumamente complicada y a las nuevas ?solo continuaron cuatro jugadoras del pasado curso? les costó bastante, sobre todo al principio. Cuando estoy fuera ?de la cancha? soy muy alegre; dentro soy demasiado exigente. Encontrar un equilibrio tanto para mí como para ellas no fue fácil", relató García en un ejercicio de honestidad.

Casi siete meses después, y tras cuatro intentos infructuosos, se obtuvo el perseguido premio gordo. "Hemos hecho historia", sentenció Esther Montenegro.

70.000 euros de entrada

La cuestión económica resulta clave de cara a que cristalice el ascenso a la Liga Día. Al respecto, y si la Comisión Ejecutiva de la FEB no cambia las prescripciones del presente curso ?tendrían que ser refrendadas por la Asamblea?, el Clarinos debería abonar 10.000 euros ?fueron 6.000 en esta? en concepto de cuota de inscripción ?hay descuentos en función de cupos? y otros 60.000 por medio de un aval bancario. "Si después de lo que hemos conseguido deportivamente, alguien no quiere apoyar, creo que no debíamos seguir haciendo este esfuerzo", manifestó Claudio García.

Tres o cuatro fichajes

"Nuestra intención es renovar al 70 u 80% de la plantilla. Es verdad que sí necesitaríamos tres o cuatro incorporaciones para poder competir en la Liga Día de la mejor forma posible. Todo depende de lo que el club pueda ofrecer y de lo que las jugadoras quieran hacer con su futuro", explicó el técnico tinerfeño. Una de las que cuentan con contrato es Esther Montenegro. "Cuantas más jugadoras se queden, mejor", destacó la grancanaria. Su compañera Cristina Pedrals entiende que "para un proyecto" es necesario que haya "continuidad en las plantillas. Creo que es importante no llegar a septiembre teniendo que unir a 12 jugadoras", aclaró la catalana.

¿Morado o aurinegro?

De morado o de aurinegro. Como Clarinos o como Canarias. Cuestionado por la integración en ciernes entre los dos clubes laguneros de máxima categoría, Claudio García señaló al respeto que "se está hablando. A día de hoy no hay ningún acuerdo. Creo que puede ser bueno para la Isla que tanto el baloncesto masculino como el femenino estén juntos: por muchos motivos. Ojalá podamos llegar a un acuerdo", comentó el actual preparador del Ciudad de los Adelantados.