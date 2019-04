Canarias, una de las 7 regiones en la que Ciudadanos no crece en diputados

El tsunami electoral de Ciudadanos en toda España no pasó por Canarias. De los 25 diputados que ha ganado a nivel nacional con respecto a las elecciones de junio del 2016 ?de 32 a 57? ninguno ha llegado desde el Archipiélago, donde ha mantenido los dos que sacó en diciembre de 2015 y junio del 2016. En diez de las 17 comunidades autónomas el partido naranja ha crecido en número de escaños, logrando un ascenso sostenido en todo el país con Castilla y León como el más destacado pasando de uno a ocho diputados. Sin embargo, Canarias es, como Cantabria, Cataluña, Murcia, Baleares, País Vasco y Asturias, uno de los feudos en los que el partido liderado por Albert Rivera no ha elevado su presencia en el Congreso de los Diputados. Solo en Euskadi redujo su porcentaje de votos mientras en los demás subió, pero no lo suficiente como para mantener la estela del resto del país.

Saúl Ramírez, que repite por la provincia de Las Palmas en las terceras elecciones en las que Ciudadanos ha tenido presencia en el Archipiélago, considera que los dos escaños -el suyo más el de Melisa Rodríguez por Santa Cruz de Tenerife- no son el techo sino el suelo de los naranjas. "Este es el suelo. Desde el principio del recuento estuvimos tanto Melisa como yo como diputados y eso es el suelo. El techo de Ciudadanos no lo hemos alcanzado".

Y es que la otra visión que dejan estos resultados de Ciudadanos en Canarias ?cuarta fuerza en la comunidad autónoma, cuarta en Las Palmas y quinta en Santa Cruz de Tenerife? es que ha crecido en número y en porcentaje de votos ?de 117.748 a 155.263 y del 12,03% al 14,66%?. Asimismo el partido naranja, que siempre ha conseguido un mayor calado en las grandes ciudades, ha reducido ligeramente su dependencia de las capitales de provincia canarias. En junio del 2016, los votos extraídos en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria correspondían al 34,16% de los sufragios de todo el Archipiélago. En el 28A, mientras, bajaron hasta el 32,7%, situándose en números similares al del resto de partidos ya que Podemos está en el 33,1%, PSOE en el 29,88% y PP en el 29,86%. De esta manera, ya no son los que más dependen de las dos capitales del Archipiélago, como ocurrió en 2016.

Una de las grandes noticias para Ciudadanos está vinculada precisamente con estas dos capitales, pues en ambas firmó el sorpaso y se situó como tercera fuerza política superando al PP. En el resto de ciudades y de islas sus resultados son bastante estables, si bien no consiguió ganar en ninguno de los municipios del Archipiélago, pero sí la segunda plaza en seis: Santa Brígida, Adeje,?Candelaria, El Rosario, Alajeró y Puntagorda.

La estrategia de virar a la derecha le ha surtido efecto a nivel nacional al partido de Albert Rivera hasta el punto de discutirle al PP la hegemonía con un resultado histórico. Sin embargo, en Canarias los populares se mantuvieron por encima en votos y en escaños al haber sacado tres. Cuestionado por si el futuro de Ciudadanos en Canarias pasa por consolidarse en el centro en lugar de virar a la derecha, Ramírez entiende que "ese viraje es un viraje teórico".

"Puedo entender que ese viraje sea por el veto al señor Sánchez, pero es que el señor Sánchez se ha escorado mucho a la izquierda. Al final el centro la ventaja que tiene es que pacta por un lado y pacta por el otro, pero tú puedes pactar con los que te puedes fiar", explicó.

La candidata de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, afirmó por su parte que su partido ha pasado de las profundidades a la cima, al pasar de 32 a 57 diputados.

Melisa Rodríguez se mostró "muy satisfecha" con los resultados obtenidos en Canarias. "Hay más de 30.000 canarios que confían más en Ciudadanos", manifestó Rodríguez, quien auguró, tal y como informó la agencia Efe, que "unos resultados increíbles" en la próximas elecciones autonómicas.

"Hemos pasado de las profundidades a la cima, hemos aumentado 25 diputados, de 32 a 57, y si con 32 diputados hemos conseguido todo lo que hemos conseguido, imagínense lo que vamos a hacer con 57", ha afirmado.

A nivel nacional, la candidata señaló que su partido ha demostrado que "los hechos garantizan", porque "la ciudadanía ve lo que estamos haciendo y ve que no son solo palabras". "Se demuestra que cuando se trabaja paso a paso y yendo como hormiguitas, los resultados quedan reflejados", agregó. Asimismo, Rodríguez recordó que Ciudadanos "no es un partido individualista", sino que "hace equipo y que crece", motivo por el que "la ciudadanía cada vez cree más en nosotros".

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ciudadanos experimentó una importante mejoría, con 18.855 votos más que en los últimos comicios generales de 2016 ?71.431 el pasado domingo por 52.576 en las anteriores elecciones?, empujada por el voto urbano en las principales ciudades de Tenerife aunque cada vez con más presencia en el resto de municipios. En la capital isleña logró 16.800 apoyos y en La Laguna, 11.562.