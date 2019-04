Venezuela denuncia en la ONU efectos de las sanciones de EEUU

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció ayer en Naciones Unidas los "devastadores" efectos que las sanciones de Estados Unidos están teniendo sobre la economía del país y sobre las vidas de sus ciudadanos.

"Es momento de declararnos en campaña por la denuncia, para que el mundo conozca los efectos devastadores del bloqueo unilateral, ilegal y arbitrario que el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela", señaló Arreaza en una conferencia de prensa. Según el ministro, las medidas de Washington han "tenido consecuencias humanas en vidas" y "en sufrimiento", especialmente por las sanciones económicas y financieras.

Esos castigos, según Arreaza, han dejado bloqueados miles de millones de dólares venezolanos en instituciones financieras internacionales y dificultan enormemente al Estado operaciones necesarias en muchos ámbitos, como en el de la salud.

"Ese bloqueo ha restringido el ingreso nacional por supuesto, ha restringido la capacidad para poder importar, tenemos millones (...) bloqueados en banca internacional", insistió.

Como consecuencia, apuntó, personas están muriendo en Venezuela por falta de medicamentos.

Piden un lugar para el chavismo en la transición

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fundado por el fallecido presidente Hugo Chávez, y los militares deberán tener un espacio en una posible etapa de transición en Venezuela, coincidieron ayer en Washington funcionarios y exdirigentes del oficialismo de ese país.

"El PSUV debería tener un papel en la reconstrucción de Venezuela", afirmó el enviado especial de EEUU para ese país, Elliot Abrams, quien no descartó la posibilidad de que en un escenario de futuros comicios, el chavismo pueda presentarse.

Al intervenir en el encuentro "Venezuela After Maduro: A Vision for the Country's Future", organizado por el centro de pensamiento Atlantic Council, Abrams citó tres elementos para un cambio en ese país: la participación política mediante un Gobierno de inclusión, unas Fuerzas Armadas profesionales y una economía de progreso.