El sarampión se queda a las puertas de Canarias gracias a la vacunación

Mientras la mayoría de las ciudades europeas se enfrenta a altas tasas de contagio por el virus del sarampión, España, y también Canarias, están evitando que los brotes afecten a la población local. Esta situación privilegiada, a pesar de tener el virus "a las puertas de nuestras fronteras", se debe a las altas coberturas vacunales en las Islas, como destacó Luis Ortigosa, presidente de la Asociación Canaria de Pediatría.

Con una tasa de vacunación que alcanza el 95%, se ha creado una protección de grupo de la que no gozan otros países como Italia, donde la vacunación en la población pediátrica no llega al 70%. Los datos lo confirman: en Italia ya están rozando los 42,45 casos por cada millón de habitantes, mientras en España aún no se alcanzan los 5 casos por cada millón de habitantes. Según confirmó el pediatra, todos los registrados en España eran importados.

La cosa está en no bajar la guardia porque, como insistió Ortigosa, "las enfermedades traspasan fronteras". El pediatra realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa de presentación de las IX Jornadas Canarias de Actualización en Vacunas que comenzaron ayer en Las Palmas de Gran Canaria y continuarán durante el día de hoy en Santa Cruz de Tenerife.

Una cita de gran importancia para los médicos, ya que la actualización y la formación continua es fundamental para poder enfrentarse a retos como el del resurgimiento del sarampión. Y es que en 2011, los profesionales ya pecaron de falta de actualización de conocimientos cuando a Canarias entró un caso de esta enfermedad que acabaría provocando un brote de 49 personas susceptibles a la misma. Prácticamente ningún facultativo joven se había enfrentado a la patología y la actuación médica se demoró más de lo que debía.

Para esta edición, Ortigosa pretende incluir a las vacunas dentro del concepto "estilo saludable de vida". "Siempre hacemos hincapié en la importancia de una dieta sana y el ejercicio físico, pero la vacunación también forma parte de estas acciones", concluyó el pediatra. En las jornadas también se está proporcionando información a más de 400 profesionales sobre el nuevo calendario vacunal de Canarias -que se convertirá en uno de los más completos de Europa en el mes de julio- y las oportunidades de algunas vacunas como la del meningococo B o la del VPH. Asimismo, y como novedad, se está debatiendo sobre los aspectos legales de la vacunación, debido al creciente número de padres que elige dejar de suministrar esta protección a sus hijos, así como las recientes medidas de obligatoriedad de vacunación en algunos países.

Ortigosa concluyó que el hecho de que Nueva York ahora vaya a imponer sanciones de hasta 1.000 dólares a aquellos niños no vacunados que ocupen espacios públicos se convertirá en un "punto de inflexión" que demostrará que "las vacunas no son un capricho de las autoridades sanitarias".

Canarias tendrá el calendario vacunal más avanzado en julio

El presidente de la Asociación Canaria de Pediatría, Luis Ortigosa, estimó que en el mes de julio la comunidad autónoma gozará del calendario vacunal más avanzado de España. El Gobierno de Canarias incorporará tres nuevas vacunas al calendario: la conjugada tetravalente frente al meningococo, la vacuna frente a la enfermedad meningocócica por serogrupo B (Bexsero), y la mejora de la oferta vacunal frente al virus del papiloma humano con la incorporación de una vacuna frente a nueve genotipos del VPH. Será la primera autonomía en realizar estos cambios a los que otras ya se han querido sumar. "Será un efecto dominó", concluyó Ortigosa, que recalcó que, en aquellas en las que no se haga, habrá inevitablemente "inequidad" en los servicios sanitarios para la población.