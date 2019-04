Respeten al elector, ofrézcannos en positivo

Quienes hemos sido convocados a elegir la renovación de las cámaras de los representantes en España merecemos un respeto. Quienes han decidido presentarse a diputado o senador para representarnos en las instituciones legislativas de España merecen un respeto. Todas las personas de este país, electores o elegibles, merecemos un respeto. Pero precisamente eso es lo que no se respeta, salvo excepciones, en esta campaña electoral. Por eso señalo una frase publicada por un candidato que, aunque lleva mucho tiempo en política, parece asustado por la actuación de varios candidatos: "Si hay algo urgente en este preciso momento y en esta campaña electoral, es acabar con la crispación", escribió Gaspar Llamazares. Claro que es la palabra de un candidato con escasas posibilidades de ser elegido (sin debates, sin televisión, sin verborrea crispadora?). Quienes hemos sido convocados a elegir la renovación de las cámaras de representantes en España merecemos unas propuestas para promover nuestro progreso y bienestar. Quienes han decidido presentarse a diputado o senador para representarnos en las instituciones legislativas de España han de proponer medidas para nuestro bienestar y para lograr desterrar la precariedad. Propuestas positivas y no la negatividad de los insultos, la competición por ganar no la negatividad de que hay que echar al contrario. Ofrecimientos para mejorar nuestra vida no propuestas para expulsar al rival, denigrarlo. Mayor convivencia, mejoría en educación, en sanidad, en política social, igualdad en género, soluciones a la crisis territorial, consolidación de pensiones, medidas en transición ecológica, actuación real contra el cambio climático, progresismo en impuestos, medidas efectivas para creación de puestos de trabajo y contra la precariedad de muchos trabajos y la brecha salarial, soluciones contra el abandono rural y la España vaciada. En fin, búsqueda de una actualización de la Constitución y profundización práctica en derechos y deberes, pasos adelante y no hacia atrás. Desterremos el no, seamos positivos. Dígannos lo que quieren hacer, la ilusión por el bienestar del votante, no lo malo que predican los rivales. Josep Ramoneda, más de medio siglo de experiencia como analista político, lamenta que los líderes de la derecha siempre estén enfadados, advierte que "la bronca permanente es la prueba de la debilidad" y se pregunta si "¿realmente una sociedad desea ser gobernada desde el enfado permanente?". "Los líderes de la derecha no son de fiar", "Sánchez es un felón", "Echemos al señor Sánchez"... Resístanse al rechazo, rechacen la crispación, fomenten la ilusión.