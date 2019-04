Lexus Canarias muestra en sociedad su gama de 2019

Lexus Canarias dio a conocer en el espectacular espacio de los Jardines del Castillo de la Luz y de Las Palmas toda la gama de la marca japonesa de vehículos de lujo para este año 2019. "Una gama que representa la elegancia, la calidad y la innovación", destacaron tanto Jorge Luzardo, director comercial y de marketing y que fue el encargado de dar la bienvenida al acto, como Carolina Bolaños, gerente de producto y precio, que presentó los diferentes modelos, así como sus características en un acto con ambiente prémium y elegante y que estuvo amenizado por la música en directo de Germán López al timple y Yuniel Ascón a la guitarra.

Cuidando cada detalle de sus vehículos, Lexus busca y logra alcanzar la perfecta correspondencia entre la belleza y elegancia del diseño exterior y la construcción y belleza de las partes mecánicas como la carrocería.

Entre los modelos destacan el Lexus CT 200h Luxury con motor 1.8 CC y potencia de 136CV; IS 300h F-SPORT con motor 2.5 CC y potencia de 223 CV; NX 300h Plus + Techo eléctrico con motor 2.5 CC y potencia de 197 CV; RC 300h Executive Navigation con motor 2.5 CC y potencia de 223 CV; RX 450h F-SPORT + Techo panorámico con motor 3.5 CC y potencia de 313 CV; UX 250h Plus con motor 2.0 CC y potencia de 178 CV y LC 500 F-SPORT + con motor 5.0 CC y potencia de 477 CV.

Como grandes estrellas de la noche se erigieron el nuevo crossover compacto UX 250h y el súper deportivo LC500.

UX 250h Plus. Es la gran novedad de Lexus para este año, precisamente en el segmento estrella, el de los SUV. Se sitúa en la base de la pirámide, por debajo del NX, y presenta un diseño atrevido que expresa una fuerza inconfundible.

Su interior se inspira en el concepto arquitectónico japonés denominado engawa, en el que los límites entre el interior y exterior se difuminan.

LC 500 F-SPORT. Resulta impresionante lo que transmite en vivo el diseño que da forma al nuevo coupé 2+2 de Lexus, y que llega dispuesto a marcar una nueva era. La marca afirma que la experiencia de conducir el LC 500 es imborrable, dejándose notar el conocimiento de los 4.000 diseñadores, ingenieros y técnicos que han trabajado en este proyecto. Entre su equipamiento cabe destacar las llantas de 21" Sport + FORGED, faros Bi-LED de triple haz auto nivelados y con lavafaros, retrovisores exteriores auto-retráctiles, calefactables, electrocromáticos y memoria.

CT 200h Luxury. Es el representante compacto de la gama y está disponible únicamente con la tecnología híbrida que permite marcar la diferencia a la marca. Combina un exterior sofisticado y urbano con la artesanía que distingue a Lexus y su tecnología más avanzada. Entre sus acabados sobresale el techo solar eléctrico.

IS 300h F-SPORT. Berlina compacta deportiva que realza su dinamismo con el equipamiento F-SPORT. Sobresale su línea de techo alargada, que le aporta una apariencia coupé. Entre sus equipamientos: llantas de aleación de 18'', neumático 225/40R18 delante y 255/35R18 detrás, techo solar eléctrico y características interiores exclusivas F-Sport.

NX 300h Plus. Es el crossover compacto por excelencia, de diseño arriesgado y novedoso, que hace gala como ninguno de la característica parrilla en doble punta de flecha, con elegantes detalles cromados y unos deportivos faros LED. Entre sus acabados: llantas de aleación de 18" con neumático 225/60 R18, sistema de entrada y arranque inteligente

RC 300h Executive Navigation. Coupé deportivo híbrido de grandes prestaciones y un diseño que hace subir las pulsaciones. Su equipamiento más destacado se resume en: llantas 18" con neumáticos 235/45R18, faros Bi-LED con AHB, volante de cuero con levas de cambio y tapicería de Cuero Tahara.

RX 450h F-SPORT. Es el crossover más vendido de Lexus a nivel mundial, y con esta de 2019 cumple su cuarta generación, que se caracteriza por su espléndido espacio habitable y ambiente prémium, enfatizado por el techo panorámico de gran tamaño que aporta sensación de libertad, espacio y un entorno luminoso. Entre sus acabados destacan las llantas de aleación de 20'' con neumáticos 235/55R20, faros antiniebla LED, volante en piel F-Sport con levas, sistema eléctrico de apertura y cierre del maletero (smart).

Sitio web actualizado

Durante la presentación se anunció la nueva página web de Lexus Canarias, en la que se puede consultar toda la información sobre cualquier modelo: www.lexus-canarias.es. Los usuarios pueden encontrar aquí de forma intuitiva toda la información relativa a Lexus en Canarias: gama de modelos, tecnología híbrida.