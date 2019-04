"He hecho una recreación de la parte más poética del juego infantil"

El juego infantil tradicional, sin las ataduras que supone el ensimismamiento en una pantalla o la supervisión del adulto, es lo que ha querido plasmar Celestino Mesa en las obras que conforman su muestra El tiempo que no está.

Esta nueva exposición, conformada por obras realizadas desde 2017 hasta la actualidadad, estará abierta al público hasta el 26 de mayo en el Centro de Arte La Recova. En ella, ha querido transmitir la percepción del tiempo desde el punto de vista de los niños.

El pintor tinerfeño deja atrás el academicismo clásico en este nuevo trabajo para jugar con los fondos de abstracción y los contornos no definidos que aportan el punto desenfadado y espontáneo propio de los más pequeños.

¿Por qué eligió la figura infantil para valorar el paso del tiempo?

El concepto del tiempo, es decir, el paso de los momentos e imágenes sucesivas, se ve de forma diferente por un niño. Para nosotros es importante el "si no pasa nada, llego a tiempo". Para el niño es más importante el transcurso intermedio entre el comienzo y el final, lo mas importante es lo que sucede. Cuando le preguntas a un niño cómo ve el camino del futuro, te lo explica y te dice que son etapas que ve como cristales o ventanas que uno tiene que ir pasando. En esa explicación, algunos niños se imaginan vestidos y otros desnudos, por eso algunos aparecen desnudos en mis obras.

¿Cuál es la razón que le llevó a representar a los niños jugando en la mayoría de los cuadros?

Los niños disfrutan del camino porque lo recorren jugando. Por eso en muchas de estas obras intento transmitir las emociones de los niños durante el juego de antaño, un modo de juego que ahora es diferente porque está viciado por las pantallas y el mundo digital. Ya no se ve a los niños jugando a la goma, al trompo o a las canicas. Los niños de ahora se recrean con las pantallas, que los sacian y los pierden. El sedentarismo que esto conlleva es justo la contraposición de esos juegos de antes.

El juego totalmente libre, según usted, es el que se da cuando el adulto no está, ¿no es así?

Sí. He intentado hacer una recreación de la parte más poética del juego, no del control que se ejerce ahora. Cuando hay un adulto supervisando, el niño no disfruta de ese juego en libertad en el que se construye su propio mundo porque está coaccionado por las normas que nosotros le imponemos. Les decimos lo que pueden y lo que no pueden hacer, y eso les pone muchos límites. Esta idea se ve muy bien reflejada en la obra Riesgo controlado.

¿Cuántas obras se exponen y de qué forma se dividen?

Esta serie es de los últimos tres años. He barajado la opción de ampliarla en un futuro cercano en vistas a otra exposicion que tengo pendiente pero no confirmada. De momento, solo tengo este primer bloque bastante amplio que son 30 obras, aunque en La Recova hay 24 expuestas. Todas ellas se agrupan en dos bloques. El primero parte de la ficción y de las emociones, mientras que el segundo se refiere a las operaciones concretas, que son los juegos siguiendo las reglas. Se debe analizar cada obra con tranquilidad para saber lo que cada una quiere decir y descifrar el mensaje oculto que hay en ellas.

En muchos de los cuadros aparece un árbol blanco, ¿qué simboliza?

Representa la pureza de la infancia. Quise significarla así porque es el signo que se me viene a la mente cuando pienso en esa época. Cuando somos pequeños, todos tenemos un símbolo que recordamos y ese es el que yo siempre me imaginé. Es un árbol blanco con sus raíces blancas también. Parece un árbol muerto pero está vivo. Es la pureza, lo ingenuo, lo cristalino de cuando uno es niño y la maldad no tiene lugar.

En estas obras, los contornos no están definidos, ¿cuál es la finalidad que persigue con esto?

Los contornos indefinidos han sido estudiados y no han salido al azar, lo que intento es crear la sensación de movimiento. Además, hay ciertas obras que están encuadradas en unos márgenes oscuros con los que quiero despertar una inquietud visual.

¿Qué técnicas ha utilizado?

Hay 4 o 5 cuadros acrílicos, el resto son obras realizadas al óleo con algunas texturas mixtas. Todos están realizados con bastidor y lienzo.

¿Qué papel han jugado los colores y la luz?

La gama cromática ha sido estudiada y seleccionada para crear un dinamismo de acciones y crear escenas infantiles. Quería una parte con colores pastel relacionados con la infancia y otra con colores más drásticos, que se refiere a los cuadros con los márgenes negros ya mencionados. La figura, el movimiento, la luz y la sombra son partes fundamentales de la obra.

¿Esta muestra marca la diferencia con las anteriores que ha realizado?

Sí. La exposicion anterior estuvo más vinculada a lo que se puede denominar academicismo, que trabaja la figura con reglas más estrictas y académicas. Esta es más impresionista, la mancha es un poquito más suelta, mas espontánea, pero siempre jugando con la figuración y el entorno para darles una escena lumínica a las sombras. Algunas composiciones de las obras tienen unos fondos que rozan lo abstracto pero tienen un mensaje realista, no es abstracto. Los críticos lo llaman una impresión mas lumínica, otros lo llaman realismo mágico, cada uno lo interpreta a su modo. Las exposiciones van variando. Para mí no es importante encasillarme en un estilo determinado. Depende más de la exposición y del significado que se le quiera dar.